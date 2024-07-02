加沙南部多地民众被令撤离 以军或开展长期攻势

（加沙法新电）为了彻底歼灭哈马斯，以色列军队除了加强炮击加沙南部，还再次下令巴勒斯坦人撤离南部几个主要地区，引起各方担心以军或计划对加沙南部展开长期攻势。

以军星期一（7月1日）在加沙南部地区与哈马斯发生枪战后，要求巴勒斯坦人撤离汗尤尼斯市（Khan Yunis）东部、拉法市，以及以色列和埃及接壤的大部分地区。

两个月前，以色列也曾下令拉法民众撤离，随后便对拉法市发动大规模地面战，各方担心新的撤离令或表明以军计划在南部地区发起长期战斗。

联合国近东救济工程处发言人瓦蒂奇说：“我们预计几乎所有人都会离开这个地区……这项撤离令预计会影响25万人。”

目击者称，巴勒斯坦人纷纷通过开车、乘坐马车、驴车或徒步等方式撤离汗尤尼斯东部，一些无处可去的人只能睡在街头。

上周，以色列还在加沙市边上的舒贾亚区（Shujaiya）下达了类似的疏散令，随后便与武装分子展开了长达六天的激战。

以军发声明称，以色列空军在一天内袭击了加沙全境约30个恐怖组织目标，并在舒贾亚区消灭了巴勒斯坦武装分子，拆除了数十个（建设在）地面上和地面下的基础设施，包括隧道竖井。

以色列总理内坦亚胡星期一说，以军消灭哈马斯的行动已进入最后阶段，以军已几乎完成消除哈马斯在加沙军事实力的工作，并将继续打击哈马斯残余分子。

不过安全分析员认为，以色列面临与哈马斯陷入长期冲突的风险。他们指出，哈马斯已表现出作为叛军组织的生存能力，并得到了加沙广大民众的支持，以军可能陷入旷日持久的斗争。

以色列受害者起诉伊朗、叙利亚和朝鲜

另一方面，去年10月7日哈马斯袭击以色列事件中的100多名受害者和受害者家属星期一起诉伊朗、叙利亚和朝鲜，指责这些国家向哈马斯提供支持，并要求至少40亿美元（约54亿新元）的赔偿。

代表这些原告的反诽谤联盟是向美国华盛顿特区联邦法院提起诉讼，指这三个国家为哈马斯提供资金、军事和战术支持。他们要求至少10亿美元的补偿性赔偿和30亿美元的惩罚性赔偿。