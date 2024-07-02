美国游客增加 国际酒店加速在日本插旗

日元兑美元汇率暴跌至38年来的低点，吸引大量外国游客在日本消费。除了亚太地区游客外，不少北美游客也选择日本作为出游目的地。这不仅增加日本和北美的长途航班量，更带动国际知名酒店品牌在日本插旗。

日本放送协会（NHK）报道，日元贬值带动日本旅游业蓬勃发展。与疫前不同的是，在外国游客里，除了亚太地区游客，来自美国的游客也大幅增加。今年上半年，有超过90万美国人飞抵日本，比上一年增加17.4%。此外，短期租赁平台Airbnb称，2023年，美国游客在日本预订的住宿天数比上一年增加130%。

各家航空公司也顺应这一趋势，增加美日航班。根据在线旅行社Hopper5月的统计数据，从6月到8月，航空公司在日美两国约150万个座位填满，比去年同期增长9%。数据显示，联合航空、达美航空和美国航空集团今年夏季分别将美日之间的定期航班座位数增加19%、10%和7%。

旅游预订平台HotelPlanner首席执行官汉斯契认为，日元兑美元走弱，让美国游客的整个旅行体验更加实惠。

据《钻石杂志》报道，随着西方游客增加，日本当局也放宽土地建设条例，让外资在日本兴建酒店。东京市内23个区，去年就有六家新的豪华国际酒店登场。另外，全球最大连锁酒店万豪国际集团（Marriott）也准备在日本大展宏图。

该集团负责日本及关岛地区的副总裁赫德森说：“我们计划在日本建立万豪品牌。不仅走豪华酒店路线，还包括设立商务酒店。”

据悉，万豪旗下一家豪华酒店1月在长崎开业，当地政商界对这家酒店登场抱有厚望。日本铁路公司JR的九州区负责人说：“长崎能拥有一家世界知名酒店，必然能带动这个地区的旅游业发展。”

立教大学观光学部教授泽柳知彦指出，外资酒店入驻日本，这一来是基于游客的需求。对于游客而言，来日本可能更倾向于预订自己熟悉的酒店。此外，日本的五星级酒店不多，甚至比泰国和印尼少。基于日本旅游业的蓬勃发展，外资酒店在日本看到了还有扩大商机的空间。”