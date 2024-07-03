英国选举执政保守党大势已去 工党料以压倒性优势胜选

（伦敦综合电）英国星期四（7月4日）举行全国大选，新出炉的选前民调显示，反对党工党将以破纪录得票率赢得执政权，有望在下议院650个议席中赢得484席，执政的保守党只能拿下64席，沦为薄弱的反对党。

民调公司Survation星期二（2日）公布的预测结果显示，中左翼工党将在星期四的选举中，赢得比1997年还要多议席的概率高达99%。当年，由布莱尔（Tony Blair）领导的工党以418席取得压倒性胜利，这也是工党历史上赢得最多议席的一次。

执政14年的保守党大势已去，预计仅能赢得64议席，这将是1834年创党以来最少的一次。为了避免支持率被进一步侵蚀，保守党正与可能会赢得61席的中间派自由民主党（Liberal Democrats）展开激烈竞争，以争取成为主要反对党。此外，极右翼改革党预计会拿下七个席位。

民意调查员还预测，工党将取代苏格兰民族党（SNP），在苏格兰57个议席中拿下38席，再次成为苏格兰最大政党。据悉，支持脱英的苏格兰民族党估计只能拿下10席。

英国民调专家柯提斯（John Curtice）对英国广播公司（BBC）直言，同一个地方遭遇两次雷击的可能性，都比苏纳克继续担任首相的可能性还要大。

英国房屋部长戈夫（Michael Gove）星期二（7月2日）在伦敦国家陆军博物馆举行的保守党造势活动上，敦促选民阻止工党在选举中取得压倒性胜利。（彭博社）

分析指出，英国的政治格局已经发生变化，例如当法国极右翼政党国民联盟在首轮议会选举中取得历史胜利后，人们寻求的是工党党魁斯塔默的政治观点，而非苏纳克。

苏纳克争取摇摆选民 邀前首相约翰逊出席造势活动

尽管败选似乎已成定局，但苏纳克仍不轻言放弃，一直在全国各地奔走，试图争取更多摇摆选民。他在社交媒体上发文说：“不到最后一刻，一切都没有结束。”

7月2日，英国首相苏纳克在竞选活动上向选民喊话称：“朋友们，我们的保守党大家庭团结起来不是很好吗？”（路透社）

苏纳克还邀请前首相约翰逊出席一场造势活动。约翰逊在2022年因“聚会门”等一系列丑闻被迫下台。他在选举活动即将结束前，努力为保守党和苏纳克站台。

约翰逊坦言，有些人可能会对他为保守党站台感到惊讶，但他表示很高兴苏纳克邀请他帮忙拉票。

约翰逊表明，若民调结果属实，他决不能袖手旁观，因为工党政府掌权后，将利用压倒性优势摧毁保守党过去取得的诸多成就。