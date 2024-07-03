鲍威尔称通胀回落 美联储抑制物价上涨取得进展

（华盛顿综合电）美国联邦储备局主席鲍威尔说，最新的数据显示美国的通货膨胀再次回落，但强调在降息之前需要更多证据。

鲍威尔星期二（7月2日）在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行货币政策会议上说，美国在抑制物价上涨至目标水平方面，取得相当大的进展，同时劳动力市场保持强劲，经济增长持续，“我们希望这个进程继续下去”。

自2022年开始加息以来，美联储已将通胀率从数十年来的高位回落至5月份的年率2.6%，同时保持经济正增长，失业率也接近历史低位。

不过鲍威尔说，通胀率可能要到明年年底或2026年才会达到2％的目标水平，但他预计一年后通胀率将降至2%至2.5%之间，“这将是一个非常好的结果”。

鲍威尔拒绝透露将何时开始降息，但他暗示，如果通胀水平继续维持在目前水平或劳动力市场疲软，美联储或将降低利率。

他强调，过早或过晚降息都存在风险，过早降息会导致通胀率持续走高，过晚降息则会过度挤压经济，带来经济衰退的风险。

市场预测9月可能开始降息 年底前或再降

根据芝加哥商品交易所的数据，期货交易员认为，美国央行在9月中旬开始降息的可能性约为70%，也认为很可能在年底前进行第二次降息。

美国失业率两年多来一直处于或低于4%，许多美联储政策制定者都以此为由，要求在决定何时下调央行基准政策利率时保持耐心。

鲍威尔说：“鉴于目前经济强劲，我们可以谨慎处理这个问题。”他也说，政策制定者不希望政策过于紧缩太久，从而失去扩张。