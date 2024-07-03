奥斯汀：美国将为乌克兰提供23亿美元援助

（华盛顿路透电） 美国国防部长奥斯汀周二（7月2日）在五角大楼与乌克兰国防部长乌梅罗夫会晤时表示，美国即将宣布向乌克兰提供超过23亿美元的新安全援助计划。

乌梅罗夫在聊天应用Telegram中发表评论，对美国提供新的援助表示感谢。他说，工作正在进行中，以便乌克兰尽快获得更多的防空系统。

在与奥斯汀会晤期间，乌梅罗夫表示，乌克兰期待成为北约成员，并希望很快乌克兰将收到邀请。

奥斯汀也对乌克兰打算加入北约表示支持。他提到下周在华盛顿举行的北约峰会时说：“我们将采取措施，为乌克兰建立一座通向北约成员国的桥梁。”他没有进一步详细说明。

乌梅罗夫补充说，乌克兰副总理在北约峰会上详细描述了采取措施的必要性，特别是确保从联盟获得资金以增强乌克兰的防御能力。

乌克兰官员数月来一直敦促其盟友提供更多的防空系统，以应对俄军频繁的导弹和无人机袭击。

奥斯汀表示，最新的军事援助将包括反坦克武器和防空拦截器，并加速采购“国家先进地对空防空导弹系统”（NASAMS）和爱国者导弹防空系统。

他说：“美国即将宣布向乌克兰提供价值超过23亿美元的新安全援助。这一计划将按总统的权力提供更多的防空拦截器、反坦克武器和其他关键弹药，这些将从美国库存中提取。”

自2022年以来，美国已向乌克兰提供超过500亿美元的军事援助，但如果特朗普在11月5日的总统选举中获胜，未来美国对基辅的支持令人担忧。

如果当选，特朗普的两位重要顾问向他提出了一项计划以结束俄乌战争。该计划要求乌克兰，只有在与莫斯科展开和平谈判的情况下，才会获得更多的美国武器。

这一提议将意味着美国对俄乌战争立场的重大转变，并将让特朗普面临来自欧洲盟友和共和党内的反对。