法国中左翼候选人退选 阻极右翼在三角战选区取胜

（巴黎综合电）法国总统马克龙的中间派执政联盟和左翼新人民阵线的214名候选人退出国民议会选举的第二轮投票，协力阻止极右翼的国民联盟掌权。

据法新社统计，在星期二（7月2日）第二轮投票候选人登记截止时间之前，126名新人民阵线成员和78名马克龙阵营的候选人退选。双方希望借助这一战术性手段来削弱国民联盟的胜算。

据法国《世界报》统计，在306个三角战选区中，有213名候选人宣布不会提交竞选文件。

在6月30日的首轮投票中，极右翼领袖勒庞领导的国民联盟以33.2％的得票居首；新人民阵线和中间派联盟得票率分别为28％和20.8％。赢得席位的76名候选人，几乎全部来自极右翼和左翼政党。其余的501个席位将通过第二轮投票由选民在两名到三名候选人之间投选。少数几个选区出现四角战。在此情况下，位列第三和第四的候选人可以退出，以强化另一个主流政党击败国民联盟的可能性。

传统上，法国的主流力量会联合起来将极右翼势力排除在政府之外，而后者也从未在现代法国掌权。面对自第二次世界大战纳粹德国占领法国以来极右翼首次掌权的压力，马克龙阵营和新人民阵线试图建立“共和阵线”，以阻止勒庞的反移民和欧洲怀疑论政党在7月7日的第二轮投票中胜出。

现在的关键悬念在于国民联盟是否能获得足够席次筹组政府。勒庞曾说，在有577席的国民议会中，国民联盟只有在赢得289席的过半多数情况下才组建政府，但她在执政联盟和新人民阵线采取退选策略后称，如果席次略微低于此数，仍将尝试筹组联合政府。