印度北部宗教集会发生踩踏 逾百人死

（哈特拉斯综合电）印度北部一场宗教活动周二（7月2日）发生严重踩踏事故，当地政府周三称，至少造成121人死亡，遇难者包括112名妇女和七名儿童。一些人伤势严重，预计死亡人数还会上升。

踩踏事件在距离新德里东南约200公里的北方邦（Uttar Pradesh）哈特拉斯市的一个村庄发生。

警方称，尽管只允许8万人参加，但当天出席活动的约有25万人，是当局允许人数的三倍多。

当天，人群在集会的讲道人乘车离开现场时发生踩踏。目击者称，人们跌跌撞撞地从斜坡上滚进积水的沟渠，互相压在一起。事发路段两侧是排水沟，在拥挤踩踏中不断有人跌入深沟，很多人被后面倒下的人压在身下，最终酿成惨剧。

现场仅有约40名警察负责维持秩序。

官员认为，踩踏事件是由信徒试图收集讲道人脚步下的泥土引发的，而其他人则将其归咎于尘暴引发的恐慌。

当地居民称，北方邦每周都会举办此类集会活动，时常吸引数万人参加，“但几乎从未有过充分的安保措施”。印度媒体称，当地政府和警方“过于冷漠”，对集会场所安保不足视而不见，导致踩踏事故发生。

印度国民大会党领导人表示，莫迪和政府对此次事件准备不足，且当地医院可能缺少足够的医务人员或设备来为伤者提供救治。

印度国会议员指出，事故反映了政府未能有效管理大规模集会活动，并警告，当局若不认真对待此类活动的安保工作，“类似悲剧还会继续发生”。