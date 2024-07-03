民调：拜登特朗普支持率持平 民主党内部现退选呼声

（华盛顿综合电）最新民调显示，美国总统拜登和共和党对手特朗普的支持率持平，显示尽管拜登的电视辩论表现受到广泛批评，但两人的竞争仍然很激烈。星期二出现了第一位公开要求拜登退选的民主党议员。为安抚支持者的焦虑情绪，拜登计划本周与民主党州长和国会议员会面、前往两个战场州拉票，以及接受辩论以来的首次电视采访。

路透社/益普索星期一（7月1日）和星期二展开的最新民调显示，拜登和特朗普在登记选民中各获得40%的支持。此前于6月11日至12日进行的同个民意调查显示，特朗普以41%比39%的微弱优势领先拜登。

这项民调还发现，拜登于上周四（6月27日）的电视辩论中表现失常后，约三分之一的民主党人认为他应该退选。

首位民主党议员公开呼吁拜登退选

拜登也面对民主党捐助者和党内人士的退选压力。一位众议院民主党助手透露，如果拜登无法在未来几天扭转劣势，有25名民主党众议员准备呼吁拜登退出。

众议员道格特（Lloyd Doggett）成为第一位公开呼吁拜登退选的民主党议员。他周二接受电视访问时说，希望拜登能够“做出痛苦而艰难的退选决定”。

民主党重量级人物、前众议院议长佩洛西周二接受电视访问时说，质疑拜登的辩论表现是一次性的问题还是存在更深层次的问题是合理的。她认为特朗普应该受到同样的审查。

尽管许多民主党人对拜登能否胜选感到担忧，但至今还没有任何资深国会议员、州长或内阁官员公开要求拜登结束竞选活动。

副总统哈里斯周二继续力挺拜登。她说：“我们击败了特朗普一次，我们将再次击败他。”

上周电视辩论结束后，白宫助手将拜登表现失常归咎于感冒。拜登本人周二解释，频繁的出国访问，以致于太过疲累。

拜登在弗吉尼亚州的筹款活动上说，“我不太聪明，我环游世界几次”，穿越大约15个时区。他还说，“我没有听工作人员的话……然后我就差点在台上睡着了”。

6月5日至9日，拜登到法国参加诺曼底登陆80周年纪念活动，然后返回美国。几天后，他飞往意大利参加七国集团（G7）峰会，随后前往洛杉矶筹款。在佐治亚州亚特兰大市与特朗普辩论之前，拜登曾回返家乡特拉华州，然后到马里兰州戴维营为辩论做准备。

拜登计划多项活动挽回支持

白宫新闻秘书让-皮埃尔周二承认这场辩论是“一个糟糕的夜晚”，但补充说拜登“知道如何从逆境中恢复过来”。她驳回了有关拜登须要进行认知测试的问题，还说拜登将于下周在华盛顿召开的北约峰会期间举行记者会。容易讲错话的拜登自2022年1月以来就没有召开过长时间的记者会。

白宫也说，拜登将于周三晚与民主党州长会面，并于本周内与国会山领袖交流。预料拜登将借此说服他们继续支持自己争取连任。拜登也将在周五接受美国广播公司（ABC）的采访，以及同日前往威斯康星州、星期天前往宾夕法尼亚州费城拉票。

为了安抚支持者的焦虑情绪，拜登的竞选团队还宣传了他6月份筹款1亿2700万美元（约1亿7200万新元）的成果。这比特朗普上月筹集的资金多了1500万美元。但特朗普在整个第二季度筹得3亿3100万美元资金，超过了拜登同一时期筹集的2亿6400万美元。

在这同时，纽约曼哈顿法官周二决定，特朗普5月遭34项刑事定罪的封口费案，延至9月18日判决，并已同意暂停诉讼程序，以评估最高法院就总统刑事起诉豁免权的裁决可能带来的影响。此举可能意味着特朗普有机会在封口费案及其他刑事案中完全脱罪。9月18日距离11月5日总统选举投票日仅剩一个半月。