伊拉克武装组织警告或参战 以黎冲突恐升级

（贝鲁特／耶路撒冷／巴格达综合电）随着加沙战事愈演愈烈，并有蔓延至黎巴嫩之势，伊拉克武装组织警告，他们已做好准备加入同以色列和美国的战争。

伊拉克的伊斯兰抵抗运动一名指挥官告诉法新社，如果黎巴嫩爆发全面战争，局势将“不断升级”，并称伊朗支持的该组织已派遣“专家和顾问”去黎巴嫩。

分析员认为，如果以色列和黎巴嫩真主党之间爆发大规模战争，“将不会局限于黎巴嫩领土”，在伊拉克和该地区的武装团体将参与对抗，他们将希望能向盟友展示“他们的能力与忠诚”。

自10月7日加沙战争打响，真主党几乎每天与以色列军队进行跨境火力交火，但最近双方的战争言论升级，引发了全面战争的担忧。

黎巴嫩真主党周三（7月3日）向以色列据点发射100多枚喀秋莎（Katyusha）火箭弹，以报复以军狙杀一名真主党高级指挥官。这是真主党近几周来第二度折将。

据法新社引述消息人士称，在“以色列对提尔的一辆汽车的袭击”中，“一名真主党指挥官被杀”。

以色列军方称，被狙杀的是从黎巴嫩西南部向以色列领土发射火箭的真主党“阿齐兹部队”（Aziz Unit）的指挥官。

真主党则表示，作为“报复”，它向以色列占领的戈兰高地的两个营地发射100枚火箭弹，并向以色列北部的两个军事基地发动袭击。

以色列军方说，大部分火箭弹落在空旷地区，一些被拦截。以色列紧急服务正在扑灭该地区因袭击引发的火灾。

以哈或恢复停火谈判

另一方面，加沙停火协议出现恢复谈判迹象，以色列证实，哈马斯就停火协议向卡塔尔等调解方提出了新的想法，以色列正就此进行评估并将做出回应。

据知，协议内容包括释放人质和加沙停火。哈马斯周三透露，正同卡塔尔、埃及和土耳其官员进行沟通，希望能结束冲突。

知情者说，卡塔尔与美国过去一周一直在协调，并同哈马斯和以色列接触，以弥合双方分歧。