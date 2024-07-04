民主党州长表态支持拜登 但党内劝退声不断

麦可欣

更新 /
更新 / 2024年7月4日 10:57 PM
发布 /
发布 / 2024年7月4日 10:42 PM
马里兰州州长摩尔（左起）、纽约州州长霍赫尔和明尼苏达州州长沃尔兹星期三与总统拜登会晤后，在白宫外向记者发表讲话。（法新社）
马里兰州州长摩尔（左起）、纽约州州长霍赫尔和明尼苏达州州长沃尔兹星期三与总统拜登会晤后，在白宫外向记者发表讲话。（法新社）

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（华盛顿综合电）美国多个州属和城市的民主党籍领导人同总统拜登会晤，表态继续支持他竞选争取连任。不过，民主党内呼吁拜登退选的声音持续不断。

拜登在上星期的首场竞选辩论的表现差，因而面对来自民主党捐助者和党内的退选压力。

拜登和副总统哈里斯星期三（7月3日）在白宫与24名民主党籍州长以及华盛顿特区市长进行面对面会谈，其中一些在线上参与。据透露，与会者表态支持拜登争取连任。

马里兰州州长摩尔在会后对媒体记者说，这次会谈就拜登在首场竞选电视辩论中的表现进行了坦诚的讨论；拜登表明不会退选，与会者也决定继续支持他代表民主党出征。“总统是我们的提名人，是我们的党领袖。”

纽约州州长霍楚说，拜登全力争取赢得11月的大选，她对拜登有信心。她透露，所有与会的州长都承诺支持拜登。

明尼苏达州州长沃尔兹说，虽然拜登在那场辩论中表现不佳，但他仍适合担任总统。“显然，我们和众多美国人一样，会有一点担心。我们担心是因为特朗普当选总统带来的威胁并不是个假设。”

加州州长纽森会后在社媒平台X发文说：“总统说他会全力以赴。我也是。”

不过路透社报道指出，当天约有12位州长参与同拜登的直接对话，但会后只有马里兰、纽约和明尼苏达三州的州长对记者发表讲话。

拜登早前向竞选团队表明，他会坚持到最后。“我将在这场竞选中坚持到底，我们会获胜，因为当民主党团结起来，我们一定会取得胜利。正如我们在2020年击败特朗普一样，2024年，我们将再次将他打败。”他提醒，美国在特朗普治下曾陷入“混乱与灾难”。

白宫发言人让-皮埃尔也坚称，拜登绝对不会退选。她告诉记者：“总统头脑清醒，他会继续参加竞选。”

民主党人继续公开呼吁拜登退选

然而，民主党内继续有人公开呼吁拜登退选。亚利桑纳州众议员格里亚尔瓦星期三说：“如果最终他是候选人，我会支持他，但我认为还有机会可以寻找其他人选。”

格里亚尔瓦是继得克萨斯州众议员道格特之后，第二个公开呼吁拜登退选的民主党籍在任国会议员。

民主党金主、咨询公司Signum Global Advisors董事长迈尔斯则直言，时间无多，拜登应在四五天内决定是否继续参选。迈尔斯预计，接下来会有更多民主党人公开呼吁拜登退选，改由其他人出来竞选总统。

《纽约时报》和锡耶纳学院（Siena College）星期三公布的民调显示，共和党总统候选人特朗普得支持率49%，领先拜登的43%。《华尔街日报》的民调也出现类似结果，特朗普以48%对42%的优势领先。这是特朗普在两项民调中历来最大的领先优势。

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