民主党州长表态支持拜登 但党内劝退声不断

（华盛顿综合电）美国多个州属和城市的民主党籍领导人同总统拜登会晤，表态继续支持他竞选争取连任。不过，民主党内呼吁拜登退选的声音持续不断。

拜登在上星期的首场竞选辩论的表现差，因而面对来自民主党捐助者和党内的退选压力。

拜登和副总统哈里斯星期三（7月3日）在白宫与24名民主党籍州长以及华盛顿特区市长进行面对面会谈，其中一些在线上参与。据透露，与会者表态支持拜登争取连任。

马里兰州州长摩尔在会后对媒体记者说，这次会谈就拜登在首场竞选电视辩论中的表现进行了坦诚的讨论；拜登表明不会退选，与会者也决定继续支持他代表民主党出征。“总统是我们的提名人，是我们的党领袖。”

纽约州州长霍楚说，拜登全力争取赢得11月的大选，她对拜登有信心。她透露，所有与会的州长都承诺支持拜登。

明尼苏达州州长沃尔兹说，虽然拜登在那场辩论中表现不佳，但他仍适合担任总统。“显然，我们和众多美国人一样，会有一点担心。我们担心是因为特朗普当选总统带来的威胁并不是个假设。”

加州州长纽森会后在社媒平台X发文说：“总统说他会全力以赴。我也是。”

不过路透社报道指出，当天约有12位州长参与同拜登的直接对话，但会后只有马里兰、纽约和明尼苏达三州的州长对记者发表讲话。

拜登早前向竞选团队表明，他会坚持到最后。“我将在这场竞选中坚持到底，我们会获胜，因为当民主党团结起来，我们一定会取得胜利。正如我们在2020年击败特朗普一样，2024年，我们将再次将他打败。”他提醒，美国在特朗普治下曾陷入“混乱与灾难”。

白宫发言人让-皮埃尔也坚称，拜登绝对不会退选。她告诉记者：“总统头脑清醒，他会继续参加竞选。”

民主党人继续公开呼吁拜登退选

然而，民主党内继续有人公开呼吁拜登退选。亚利桑纳州众议员格里亚尔瓦星期三说：“如果最终他是候选人，我会支持他，但我认为还有机会可以寻找其他人选。”

格里亚尔瓦是继得克萨斯州众议员道格特之后，第二个公开呼吁拜登退选的民主党籍在任国会议员。

民主党金主、咨询公司Signum Global Advisors董事长迈尔斯则直言，时间无多，拜登应在四五天内决定是否继续参选。迈尔斯预计，接下来会有更多民主党人公开呼吁拜登退选，改由其他人出来竞选总统。

《纽约时报》和锡耶纳学院（Siena College）星期三公布的民调显示，共和党总统候选人特朗普得支持率49%，领先拜登的43%。《华尔街日报》的民调也出现类似结果，特朗普以48%对42%的优势领先。这是特朗普在两项民调中历来最大的领先优势。