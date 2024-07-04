为应对世界各地威胁 美国东岸面临航母短缺问题

（诺福克讯）美国海军在东部大西洋沿岸地区面临航空母舰短缺的问题。美国东岸没有航母可派往红海，接替自去年10月就部署在那里应对胡塞武装威胁的艾森豪威尔号航母。作为权宜之计，美国海军已将以西岸圣地亚哥为母港的罗斯福号航母从南中国海调往红海，直到下一艘驻扎在东岸的航母准备就绪。

《日经亚洲》引述分析人士报道，美国正试图解决乌克兰、以色列和红海危机，同时又要在台湾海峡和南中国海紧盯中国，其海军力量已严重捉襟见肘。

美国海军战争学院战略学教授霍姆斯指出，欧亚周边战区的需求正在成倍增加，但美国海军的舰艇太少，无法满足需求。他说，华盛顿决策者倾向于设法满足所有需求，这意味着各战区所获的海军资源被分薄了，因此“相对于该战区的竞争对手，我们的实力越来越弱。如果我们的实力较弱，在战斗中就可能无法取胜”。

位于东岸弗吉尼亚州的诺福克海军基地原本有六艘航母。今年4月，华盛顿号航母离开这个基地，前往日本横须贺，美国东岸的航母数量因此减至五艘。华盛顿号所接替的里根号航母将前往西岸华盛顿州进行维修。艾森豪威尔号仍在地中海，诺福克其余四艘航母也都无法进入部署。

据美国海军研究所新闻报道，预计下一艘部署到中东的东岸航母是杜鲁门号，但这要到今年夏天晚些时候才会实现。

霍姆斯指出，美国海军目前的规模只有上世纪80年代的一半，他认为美国应当向欧洲-大西洋盟国施压，要求它们负起更大的责任。他说：“自1945年以来，我们一直承担着他们的防务负担。俄罗斯问题应主要由他们来应对，这样我们就可以转向我们的主要问题——东亚。”