斯塔默：已做好准备领导英国新政府

（伦敦综合电）英国星期四举行全国大选，有望在星期五宣誓成为英国新首相的工党党魁斯塔默（Keir Starmer）表明，已为领导英国新一届政府做好准备，他的内阁也会立即投入工作。分析师预料，斯塔默入主唐宁街10号首相府后将面对艰巨挑战。

斯塔默在星期四（7月4日）的投票开始前发表声明告诉选民：“今天，英国可以掀开新的篇章。我们无法承受保守党再执政五年，但只有投票给工党，变革才会发生。”

斯塔默于投票日前夕在苏格兰告诉党工，如果顺利当选，他将推迟国会休会时间，以便立即启动他的立法计划。斯塔默透露，他已告诉影子内阁，必须马上做出成绩，否则将不被原谅。

工党副党魁雷纳（Angela Rayner）则在《卫报》上撰文承诺，如果斯塔默出任首相，“变革将立即开始”。她呼吁选民帮助工党赢得绝大多数席位。“我们需要明确的变革授权——不要怀疑这一点。”

周三公布的三项大规模民调YouGov、Focaldata和More in Common都预测工党将赢得国会下议院650席中的至少430个席位，超过1997年布莱尔领导下赢得的418席；保守党所得议席则可能低于127席的历史新低。

选民渴望改变却未必支持工党

但调查也显示，许多选民只是想要变革，而不是真的支持工党。这意味着斯塔默上任后的待办事项清单可能是英国历史上最长的，但他却缺乏解决问题所需的大量支持或财政资源。数据显示，英国人的税务负担将在本财年达到1949年以来的最高水平，净债务几乎相当于年度经济产出。

为了降低期望，斯塔默一直警告，他无法迅速解决任何问题，工党也已向国际投资者寻求帮助应对这些挑战。

政策方面，斯塔默周三在南威尔士拉票时告诉记者，英国不会在他有生之年重新加入欧盟单一市场或关税同盟。

预料工党当选后也不会在外交政策上做出太大改变，工党已承诺会维持对乌克兰的军事、金融、外交和政治支持。

保守党多名内阁部长或失去席位

看来大势已去的保守党则众叛亲离，自2010年就支持保守党的《太阳报》在选举前夕表态支持工党，并在网站社论中指出，是时候做出改变，让工党执政了。

首相苏纳克核心圈子成员透露，苏纳克担心在大选中失去自己的议席。新的YouGov民调预测，保守党16名内阁部长将失去席位。

英国首相苏纳克和妻子阿克莎塔·穆蒂星期四到诺萨勒顿投票站投票后离开。民调预测保守党这次将惨败，苏纳克也可能失去议席。（路透社）

投票在晚上10时（新加坡周五上午5时）截止，随即发表的出口民调通常可以准确反映各政党的表现。预料当地时间周五黎明时分就可知晓哪一个政党赢得至少326席，也就是国会多数席位的门槛。

如果民调准确，苏纳克将于周五觐见国王查尔斯三世，正式辞去首相职务。国王紧接着将接见斯塔默，邀请他领导下一届政府并成为首相。斯塔默接受任命后，将前往位于唐宁街的英国首相办公室和官邸，预料他将先发表讲话，然后任命内阁部长。

金融分析师认为，工党取得压倒性胜利可能会稳定英国市场，在全球各地政治动荡加剧之际提振英镑、股市和英国投资。

一名分析师透露，由于预计工党将获胜，外国资金其实已开始涌入伦敦上市资产，英国如今不仅被视为避风港，而且是最安全的避风港。