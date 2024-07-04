法国总理促组统一阵线 阻极右翼取胜

（巴黎综合电）法国总理阿塔尔星期三警告，极右领导人勒庞主张反移民的国民联盟已接近赢得过半议席，他呼吁选民组成统一阵线，在来临星期天（7月7日）的第二轮议会选举中阻挡极右派势力。

在6月30日的首轮投票中，国民联盟以33.2％的得票居首。法国总统马克龙的中间派执政联盟和左翼新人民阵线的214名候选人已退出国民议会选举的第二轮投票，协力阻止国民联盟掌权。

在亲马克龙阵营中仍具影响力的法国前总理菲利普星期三（3日）告诉法国商业电视网络TF1，他将把选票投给一名共产党候选人，以阻挠他所属选区的极右翼势力。

据星期三发布的一项民调显示，国民联盟在577个席位的议会中，预计只能赢得190至220个席位，远低于自行组建政府所需的289个议席。

勒庞当天猛烈抨击总统马克龙的中间派阵营和左翼联盟联手阻止国民联盟赢得过半议席，但她认为，法国人已经受够了不被视为负责任成年人的做法，并称法国人民完全有能力决定什么对国家有利。

风险咨询公司欧亚集团指出，国民联盟获得绝对多数席位的希望已被反对极右翼的阵线削弱。“星期天会是一场几乎全新的选举……投票率将是关键。”

巴黎政治大学政治研究中心CEVIPOF主任拉沃认为，选民会按他们的意愿投票，不会去理会政治领导人的呼吁，星期天的投票率有可能会低于第一轮的66.7%。

德国总理朔尔茨也对极右翼可能赢得法国第二轮投票表示关注。他呼吁法国人民尽一切努力，共同保护伟大而美丽的欧洲，不让极右民粹主义者主宰欧洲。