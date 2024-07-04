民调：美国前第一夫人米歇尔是替换拜登最佳人选

（华盛顿综合电）自美国首场总统竞选辩论结束后，要求争取连任的拜登退选的呼声就未曾停息。最新民调显示，假如拜登退选，最可能击败共和党候选人特朗普的民主党人选是前总统奥巴马的夫人米歇尔。

路透社／益普索星期一（7月1日）和星期二进行的民调显示，约有三分之一的民主党选民认为，拜登应放弃竞逐连任。至于替代人选，前总统奥巴马的夫人米歇尔的支持度最高。不过，米歇尔此前已多次表明无意参选。

根据此民调，假设民主党人必须同特朗普对决，目前没有任何重量级人物包括副总统哈里斯，表现会比拜登更好；只有米歇尔的表现会优于拜登，她可获得50%的支持率，显著领先于特朗普的39%。

可是，米歇尔早在今年3月已表明对今年11月的总统选举无意。她的新闻秘书卡尔森星期二（2日）接受《新闻周刊》访问时，重申了米歇尔的这个立场。“前第一夫人米歇尔多年来已多次表明，她不会竞选总统。”

专家也认为，米歇尔取代拜登成为民主党总统候选人的可能性非常小。英国诺丁汉大学政治学教授托德·兰德曼（Todd Landman）就认为这种情况极不可能发生。“基于个人因素，以及竞选程序规定，我认为米歇尔取代拜登总统的可能性极小。”

他指出，首先，米歇尔本人已表明不会参选。就算拜登宣布退选，米歇尔也不得不与其他民主党人竞争，而不会自动成为民主党的候选人。况且，拜登和白宫也都表明会坚持到底。