日本发型师狮城强奸判鞭刑 引发国内反思性罪行刑罚

日本籍发型设计师在新加坡强奸20岁女大学生被判坐牢17年半及20下鞭刑，在日本国内引起关注。

这名发型设计师喜多一高（38岁）共面对七项包括强奸、性侵、拍下猥亵视频、把猥亵视频发给他人、手机里存有色情视频等控状。新加坡高庭法官下判时说，被告的行为既冷酷又无情，受害人明显已经醉倒，没有能力保护自己。

据日本驻新加坡大使馆称，这是日本人首次被判处鞭刑。在新加坡，50岁以下的男性罪犯会被处以鞭刑，每次最多鞭打24下。

根据法庭文件，被告是于2019年12月在克拉码头遇见了当时20岁的新加坡女子。被告将醉酒的这名女子带到自己的公寓并强奸了她。而且，用手机拍下了性侵过程。

新加坡警方的调查发现，被告的手机上有两段强奸女子的视频，是通过Line发给朋友。视频长达40分钟，被告发给朋友时说“真爽”，在视频中还不时对着镜头笑。

日本富士产经的新闻网FNN以“耻辱案件”为题，报道了喜多一高酒后强奸女大学生，而且还架起了手机拍下强奸过程发朋友圈喊“爽”的新闻。

日本朝日电视台ANN以强奸罪被判“鞭打20下”为标题对判决做报道。它指出新加坡对强奸的处罚基本上是鞭刑，解释判决严厉是因为法官研判“被告对受害者的袭击是残酷的。”

报道也说，在新加坡，鞭刑被广泛用作体罚的一种形式。对于破坏公物、抢劫和贩毒等犯罪行为。因此，在当地居住的日本侨民都很谨慎，不做任何可能导致鞭刑的事情。

此案件在日本社交媒体X平台上出现了广泛争议，有人对被告被判鞭刑表示震惊，据一名网民说：“被告今年38岁，必须服刑到55岁，让人深表惋惜。”但日本社媒的更多言论则以这一案件对日本刑法在性犯罪上的处罚太轻，提出抗议。

一名为MOMA的贴子写道：“日本的强奸案最常见的刑期为三年或以下，很少超过10年。”

在日本，不经同意的猥亵罪判六个月至10年有期徒刑；未经同意的性交罪五年以上有期徒刑。公共猥亵罪，包括偷拍裸体照等在内，最多是六个月监禁或最多30万日元（约2500新元）的罚款。

不少言论也对受害者很快报警的勇气，竖起拇指。他们认为，这对防止同样事件发生会起着正面作用。日本女性在受到性侵等暴行后，不敢报案的情况很多。

分析指出，这是因为她们对日本社会投予“奇异的眼光”感到害怕，只能哑忍。