在野14年 斯塔默领导工党“起死回生”

英国工党在野14年，在前党魁科尔宾的反犹风波和英国脱欧等混乱中，这个老牌社会主义政党曾面临脱轨，一度走到英国政治边缘。
工党在2010年大选中的失败早有预兆。分析指，时任首相布莱尔决定发动伊拉克战争，给工党走弱埋下伏线，全球金融危机则进一步削弱工党力量，最终保守党取代工党，开始长达14年的执政。
2014年，工党曾赢得两次补选，但最后还是没能翻身。英国广播公司（BBC）报道，工党的竞选力度薄弱，选民已经丧失信心，“除非它彻底改变”。
2019年大选，工党再次落败。《卫报》等英媒分析称，保守党当年的竞选宣言冗长繁杂，在脱欧问题上也表现得模棱两可，且内部陷入分歧。工党身为最大反对党，直到大选落幕都没拿出具体的脱欧方案，从而错失了留欧和脱欧两派选民的选票。
最重要的是，选民对时任党魁科尔宾积怨颇深，这是人们转投保守党的关键因素。科尔宾被指未能妥善处理党内反犹风波，截至当年9月的支持率仅有12%。他本人于2020年因反犹指控而遭党开除，今年以独立身份参选，与工党对抗。
许多观点认为，极端左派的“科尔宾主义”几乎让工党濒临失控，在地区的政策无法吸引工人阶级基本盘。2020年出任新党魁的斯塔默，扭转工党轨迹。
斯塔默出生于萨里郡，母亲是国家医疗服务体系（NHS）的护士，父亲是工匠。他是家族里第一个大学生，进入政坛前，他曾是一名人权律师，并曾任检察官。
《华盛顿邮报》发文说，斯塔默领导工党后，有效地清除党内包括科尔宾在内的强硬左派，逐步向中间靠拢，淡化工党的社会主义色彩，放弃科尔宾时代的主张。“他将工党定位为一个注重‘财富创造’和‘经济稳定’的政党。”
斯塔默向英国人表明：工党已经改变。如今工党在民调中逐渐摆脱颓势，法新社报道，这是斯塔默对工党的战略重新定位，使该党重新走上执政之路。
律师出身也塑造了斯塔默的行事风格。《卫报》专栏作家贝尔形容，斯塔默拥有坚定决心和战略重点，在追求正义的过程中有条不紊地调整原则，并奉行实用主义。
“他打算成为一位变革型工党首相。现有证据表明，他有可能做到这一点。”