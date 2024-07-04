在野14年 斯塔默领导工党“起死回生”

英国工党在野14年，在前党魁科尔宾的反犹风波和英国脱欧等混乱中，这个老牌社会主义政党曾面临脱轨，一度走到英国政治边缘。

工党在2010年大选中的失败早有预兆。分析指，时任首相布莱尔决定发动伊拉克战争，给工党走弱埋下伏线，全球金融危机则进一步削弱工党力量，最终保守党取代工党，开始长达14年的执政。

2014年，工党曾赢得两次补选，但最后还是没能翻身。英国广播公司（BBC）报道，工党的竞选力度薄弱，选民已经丧失信心，“除非它彻底改变”。

2019年大选，工党再次落败。《卫报》等英媒分析称，保守党当年的竞选宣言冗长繁杂，在脱欧问题上也表现得模棱两可，且内部陷入分歧。工党身为最大反对党，直到大选落幕都没拿出具体的脱欧方案，从而错失了留欧和脱欧两派选民的选票。

最重要的是，选民对时任党魁科尔宾积怨颇深，这是人们转投保守党的关键因素。科尔宾被指未能妥善处理党内反犹风波，截至当年9月的支持率仅有12%。他本人于2020年因反犹指控而遭党开除，今年以独立身份参选，与工党对抗。

6月5日，工党前党魁科尔宾在伦敦伊斯灵顿区提交参加伊斯灵顿北区竞选的提名表后，面对媒体举起写有“科尔宾，独立参选”的标语。（法新社）

许多观点认为，极端左派的“科尔宾主义”几乎让工党濒临失控，在地区的政策无法吸引工人阶级基本盘。2020年出任新党魁的斯塔默，扭转工党轨迹。

斯塔默出生于萨里郡，母亲是国家医疗服务体系（NHS）的护士，父亲是工匠。他是家族里第一个大学生，进入政坛前，他曾是一名人权律师，并曾任检察官。

《华盛顿邮报》发文说，斯塔默领导工党后，有效地清除党内包括科尔宾在内的强硬左派，逐步向中间靠拢，淡化工党的社会主义色彩，放弃科尔宾时代的主张。“他将工党定位为一个注重‘财富创造’和‘经济稳定’的政党。”

7月2日，斯塔默（黑外套）在德比郡市镇克莱克罗斯（Clay Cross）参加竞选活动，与选民合影。（路透社）

7月3日，斯塔默在苏格兰举行竞选集会，支持者高举印有他竞选口号“改变”的横幅。（路透社）

斯塔默向英国人表明：工党已经改变。如今工党在民调中逐渐摆脱颓势，法新社报道，这是斯塔默对工党的战略重新定位，使该党重新走上执政之路。

律师出身也塑造了斯塔默的行事风格。《卫报》专栏作家贝尔形容，斯塔默拥有坚定决心和战略重点，在追求正义的过程中有条不紊地调整原则，并奉行实用主义。

“他打算成为一位变革型工党首相。现有证据表明，他有可能做到这一点。”