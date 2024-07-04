欧盟对中国电动车征收高达38%关税

（布鲁塞尔综合电）欧洲联盟决定按照计划，从星期五（7月5日）起对中国制造的电动车征收高达38%的额外临时关税。由于这是临时性措施，加上北京威胁展开大范围报复，预计中欧将在关税于11月正式生效之前继续进行密集谈判。

欧盟委员会去年发起的一项调查得出结论说，中国电动车制造商所获得的国家补贴，不公平地削弱了欧洲竞争对手的利益。为此，欧委会6月12日宣布将对从中国进口的电动车征收临时反补贴税。欧委会星期四（4日）发布的一份厚达208页的文件中列出的税率，与6月公布的税率几乎相同，介于17.4%至37.6%之间。

北京在欧盟6月做出宣布后表明，将采取“一切必要措施”维护中国的利益。其中可能包括对白兰地或猪肉等出口到中国的产品征收报复性关税。

临时关税将实施近四个月，期间除非中欧双方达成某种替代解决方案，或者关税措施遭到多数欧盟成员国的反对，否则最终关税将于11月生效，为期五年。

欧盟贸易专员东布罗夫斯基斯说：“与中国的谈判正在进行，事实上，如果出现互利的解决方案，我们还可以找到最终不征收关税的方法。但很明显，这个方案须解决我们目前面临的市场扭曲问题，而且它须要符合市场要求。”

中国商务部新闻发言人何亚东周四在记者会上说，截至目前，中欧双方已就关税问题举行了多轮的技术层面磋商。他表明希望欧方同中方相向而行，展现诚意，抓紧推进磋商进程。