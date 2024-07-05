苏纳克内阁团队至少12人落马

（伦敦综合电）在刚刚落幕的英国全国大选中，首相苏纳克保住了在北约克郡的席位，但他的内阁团队有至少12名成员落马，包括被视为苏纳克接班人的下议院保守党领袖莫当特（Penny Mordaunt）、国防部长沙普斯（Grant Shapps）、司法部长查克（Alex Chalk）和教育部长基根（Gillian Keegan）。

在英国政坛，部长失去议席的情况并不常发生。在过去27年的近六次选举中，只有四名内阁部长无法守住议席。

苏纳克星期五（7月5日）以47.5%的得票率，击败工党对手威尔逊（Tom Wilson，22.4%），保住了在北约克郡里士满和诺萨勒顿的席位。不过，苏纳克的忠实支持者、防长沙普斯却在自己服务了近20年的英格兰东部城市韦林哈特菲尔德，以3799票之差输给了工党的卢因（Andrew Lewin），成为迄今为止因败选失去席位的最资深保守党内阁成员。

沙普斯自2005年起担任国会议员，他批评保守党无法消除分歧，以致英国自2016年脱欧以来，在一场无休止的政治肥皂剧中出现了五位首相。他在败选后说：“今晚的成绩再清楚不过，与其说工党赢了，不如说保守党输了。”

英国任期最短的前首相特拉斯也没能守住西南诺福克的议席。（路透社档案照片）

执政44天就被迫下台的最短命首相特拉斯也没能守住西南诺福克的议席，以630票之差输给了工党对手杰米（Terry Jermy）。

右翼民粹改革党领袖法拉奇首次当选议员

改革党党魁法拉奇（中）在经历了七次失败后，星期五正式当选英国下议院议员。 （路透社）

另一方面，经历七次失败后，改革党党魁法拉奇（Nigel Farage）星期五在埃塞克斯郡的克拉克顿正式当选英国下议院议员。克拉克顿（Clacton）是2016年英国脱欧公投中，脱欧投票率最高的地区之一。法拉奇在那里以46%的得票率击败了保守党。

60岁的法拉奇在宣布胜选后说：“英国政坛的中右翼力量存在巨大缺口，我的工作就是填补这个缺口，这也正是我要做的。”

改革党此前从未在选举中赢得任何席位，法拉奇当选议员标志着该党正在成为英国政坛一股新力量。

前工党党魁科尔宾（Jeremy Corbyn）则以独立候选人身份赢得伦敦伊斯灵顿议席。科尔宾担任这一选区的议员已有40多年，他是首次脱离工党以独立人士身份竞选。