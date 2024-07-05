选民：对保守党丧失信心 转投工党以示抗议

6月6日，西方国家领导人齐聚法国诺曼底，纪念诺曼底登陆80周年。英国首相苏纳克却选择提早离开，没有与其他西方领导人一起参加纪念仪式，而是赶回伦敦参加一档电视台访问节目。他的决定伤透一些英国选民的心，如今看来，这让更多选民决定给保守党一个沉重的教训。

“人们不喜欢苏纳克在诺曼底登陆纪念活动上的表现，对保守党的信念已经破灭。”

38岁的工党党员贝司（Arjun Bais）星期四（7月4日）接受《联合早报》采访时说：“一名女性选民今天告诉我们的竞选团队，她一生都支持保守党，但今年头一次把票投给工党，因为她的女儿是军人，是苏纳克在诺曼底登陆纪念典礼上提早离开，改变了她的心意。”

贝司在比斯特和伍德斯托克选区，为工党地方候选人开展竞选工作，保守党、工党和自由民主党在当地激烈竞逐。许多保守党支持者都在失望中转投工党，尽管他们并不真正认同工党的理念。

贝司说：“人们之所以投票给工党，与其说是对工党有所期待，不如说是对保守党的排斥。”

在北沃里克郡，选民托马斯（30岁）受访时说，他通常会支持工党，但考虑到该党在性少数群体等问题上的态度，以及在2019年后的混乱，他无法把票投给工党。工党党魁斯塔默以生理性征来界定性别的主张，尤其让他不能认同。

经过权衡，他把票投给在气候政策等问题上符合他诉求的绿党。他呼吁英国政府拯救濒临崩溃的公共医疗体系，并解决国内政治话语对移民的仇恨。

这次大选，右翼民粹政党改革党领袖法拉奇首次当选议员。贝司担忧说：“这是右翼的可怕崛起。”

共和联邦国家的公民也可以投票，在牛津大学攻读博士学位的新加坡人吴先皓（34岁）是投票者之一，他说，投票不仅因为留学经历让他对英国有了感情，也因为英国选出怎样的首相，以及政治与政策走向如何，会影响包括新加坡在内的其他共和联邦国家。

吴先皓选择支持工党，并称这是“向保守党示威的一票”。在他看来，工党更为稳定，更愿意为实现净零排放等气候目标而努力。他也认可工党的铁路网络重新国有化政策，但鉴于英国在财政和其他深层问题上的现实挑战，工党的执政之路将充满不确定性。

贝司则对工党政府感到乐观，希望工党未来几年能将铁路和水供服务国有化，认为这可为民众降低成本。