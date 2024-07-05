选前暴力事件频发 法国周日部署三万警力

（巴黎综合电）法国星期天（7月7日）举行国民议会选举第二轮投票，但越来越多候选人遭到暴力或言语攻击。由于担心选举日当天会发生暴力冲突，当局星期天将增派警员在各地驻守。

法国政府发言人特万诺和竞选团队星期四（4日）在巴黎西南部郊区张贴竞选海报，却遭一群年轻人攻击，导致她的副手和一名助选人员受伤，其中四名肇事者过后被捕。

法国其他地区也有竞选人员遭到攻击，法国共和党一名候选人康克就在社交媒体透露，他星期二在瑟堡（Cherbourg）分发竞选传单时遭攻击。

法国总理阿塔尔星期四促请人民抵制正在蔓延的暴力和仇恨气氛。他指出，暴力和恐吓“在我们的民主制度中是没有立足之地的”。

为了防止选举结果可能引发暴力冲突，法国内政部长达尔马宁宣布，当局将于星期天晚上在各地部署约三万名警员，其中5000人将派驻在巴黎和周边地区，以确保极右翼和极左翼不会利用选举结果制造混乱。

由于星期五（5日）是法定的最后竞选日，法国极右派和竞争对手当天积极向选民拉票，做最后冲刺。

勒庞：国民联盟可赢得过半议席

极右翼领袖勒庞表明，她依然相信国民联盟可取得过半席位。她接受《商业调频电视台》（BFM Television）访问时说：“我认为还是有能力赢得绝对多数席位，选民最终会努力出来投票争取想要的结果。”

不过，勒庞坦承，总统马克龙的中间派和极左翼的新人民阵线联盟在第二轮投票中撤回三角战选区的候选人，以削弱国民联盟的胜算，确实让国民联盟要赢得过半议席的任务变得更加艰巨。

民意调查机构IFOP星期四公布的最新民调显示，在中间派和左翼的200多名候选人退出第二轮投票后，国民联盟可赢得的议席预计为210至240席，比此前所估计的240至270席来得少，无法在577席的国民议会中赢得289席的过半多数。

左翼的新人民阵线预计会以170至200个席位排名第二，领先于马克龙的中间派的95至125席；保守派共和党则预计可拿下25至45个席位。

这项民调结果显示，中间和左翼避免三角战的策略似乎奏效。在6月30日的第一轮投票结束后，民调机构原本预测国民联盟与盟党可在第二轮投票赢得305个议席。