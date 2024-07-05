拜登在独立日坚称：我哪里也不去

（华盛顿综合电）美国总统拜登在独立日坚称，他哪里也不去，表明他会继续参加选战。民主党一些金主据说正试图集资，用于支持替代候选人。

拜登星期四（7月4日）在白宫出席独立日活动时，通过提词机发表简短讲话时没有出现大纰漏。他还特意以强有力的声量向宾客说“独立日快乐！”

后来，他提到了他在法国参观一个第一次世界大战时期的公墓，说前总统特朗普在任期间拒绝前去参观。他音量降低和减弱。接着，他以“我可能不应该说”来结束这一段话。

拜登结束演讲后与宾客自拍时，有人高喊要他继续战斗，他立即答应道：“这正是我要说的。我哪里也不去。”

这位81岁的民主党人在6月27日与共和党竞争对手特朗普辩论时表现不佳，他随后努力平息党内的恐慌情绪。周三，拜登在白宫同民主党州长和华盛顿市长举行了紧急会议并赢得了他们的支持。

但《纽约时报》引述两名与会者说，拜登曾告诉他们，他需要更多睡眠，并计划在晚上8时后减少公开活动。这可能会加剧党内有关为11月选举寻找替代候选人的传言。拜登还把自己在辩论中表现不佳归咎于之前频繁出差。

拜登在周四播出的预录电台采访中向威斯康星州公民媒体承认：“我度过了一个糟糕的夜晚……我搞砸了。”但他补充道，“那是在舞台上的90分钟，应该看看我在三年半里做了什么。”

白宫新闻秘书让-皮埃尔就拜登是否考虑退出回答记者提问时强调：“绝对不会。”

拜登面对的让贤压力日渐加大，马萨诸塞州众议员摩尔顿（Seth Moulton）成为第三名促请拜登退选的民主党议员。莫尔顿对波士顿大学的广播电台WBUR说：“拜登为我们的国家做出了巨大的贡献，但现在是他追随我们的开国元勋之一乔治·华盛顿的脚步，退到一边让新领导人起来反对特朗普的时候了。”

拜登定周五晚上（新加坡时间周六上午）接受美国广播公司（ABC）新闻网主持人史蒂法诺普洛专访。消息人士透露，若拜登表现不佳，数十名民主党众议员可能要求他让位。

《纽约时报》则报道，民主党的一些金主正试图筹集一笔高达1亿美元（约1.35亿新元）的资金，用于支持替代候选人。在拜登辩论失常后，副总统哈里斯成为焦点。59岁的哈里斯在公开场合对拜登表示坚定支持，但如果拜登下台，她可能接替他上阵。

特朗普的竞选阵营和盟友已开始在社交媒体等媒介对哈里斯发动先发制人的政治攻势，指她是历史上最软弱和糟糕的副总统。

特朗普也在一段外泄的视频中对拜登和哈里斯进行了攻击。他说：在辩论期间，“我踢开了那堆破旧的垃圾”。还说，“我让他退出了竞选。这意味着我们有哈里斯……她太糟糕了。”