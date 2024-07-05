以色列派代表团参加 加沙停火谈判有望取得突破

（华盛顿/耶路撒冷综合电）以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯的和平谈判有望取得突破，以色列总理内坦亚胡批准派遣代表团，与哈马斯就停火协议和释放人质进行谈判。

内坦亚胡和美国总统拜登星期四（7月4日）针对哈马斯提出的修订停火建议进行了30分钟的通话。内坦亚胡告诉拜登，他将派遣代表团参与谈判。

以色列官员透露，由以色列情报机构摩萨德负责人巴尔内亚率领的代表团预计周五抵达多哈。

消息人士说，虽然以色列同意恢复谈判，但还是坚持“战争只有在实现所有目标后才会结束，而不是提前结束”。

美国高官周四透露，哈马斯对释放人质协议的立场做了相当大的调整，美方希望以哈可达成协议进而实现永久停火。

这名官员说，双方的磋商取得了突破，但仍有一些关于执行协议的问题悬而未决，预计无法在几天内达成协议。

哈马斯周三称，已就结束持续近九个月的战争提出“新的方案”。

一名哈马斯官员说，该组织并不打算放弃长期以来的坚持，包括以军撤退和让流离失所的平民返回加沙家园。不过，以色列第13频道电视台报道，新方案并不要求以色列军队在初始阶段全面撤离。

在以哈谈判有所进展之际，以色列军队与黎巴嫩真主党周四继续在边境一带互相袭击。

真主党称，他们向以色列基地发射了200多枚火箭弹，这次攻击还使用了“爆炸无人机”。根据这个得到伊朗支持的组织，这是对以色列周三打死一名真主党指挥官的报复。

虽然以色列军队拦截了许多火箭弹，但有些还是落在了建筑密集的地区，但没有造成重大损失。以方派遣战机并发射炮弹袭击真主党在黎巴嫩南部的阵地作为反击。

另一方面，沙特阿拉伯人道主义机构KSRelief周四说，以色列关闭加沙南部拉法和其他过境点，严重影响了人道物资的运输，有数百辆卡车滞留在拉法，卡车上和仓库内的食品可能已经快要过期。

联合国官员称，准备提供给加沙居民的食品和药物目前正堆积在埃及。一些官员称，有多达2500辆装满物资的卡车一直在等待准许进入加沙，埃及仓库也几乎装满了物资。