报告：日本2040年或面对百万外劳缺口

出生率下降和人口老龄化导致日本必须常年面对严重人力短缺课题。即便当局已放宽移民法律，有了更多引进外劳的方策，但是近期一项报告仍敲警钟指出，到了2040年，日本将面对的是“一百万个外劳不足”的劳动环境。

为日本在外招揽人才的日本国际协力事业团（JICA）星期四（7月4日）公布的报告，显示2040年的日本若要维持1.24%的增长率，就会面对严重的外国工人短缺，数量极可能达到100万人。

日本的外劳人数目前统计为205万人，是15年前的四倍，占总劳动人口的3%。根据JICA的报告，若按照目前引进的速度，日本外劳人数到了2040年是591万人。但是，这仍无法填补它因人口锐减而造成的人力缺口。该机构两年前也做过类似预测，但此次“百万外劳不足”的人数规模是之前的两倍。

JICA认为，日本要维持经济增长，引进外国劳动力至关重要。日本政府近期扩大多个领域的工作签证，就是为了接受更多的移民劳工。然而，在吸引和留住外国工人方面，日本也面对挑战。这其中包括日元近期疲软、日本传统上的低工资以及在人权问题上面对的批评。

为外国人提供就业支持的Mynavi Global发布调查，凸显近期的“日元疲软”是日本吸引外来人才的一大绊脚石。该调查指出，在日本工作的外劳中有38.5%担心日元持续贬值会导致他们的工资锐减。

来自越南的云龙（音译，Van Long，25岁）在东京一家面店当侍应生。他向《联合早报》说出了他的担忧：“我每天都会查看汇率。日元不断的贬值，我很担心寄回越南给家人的钱会越来越少。”

他是以“技术实习生”签证到日本，最初在乡下的一农场工作，不需要日语能力。因为受到雇主的虐待，他勤学日语，后来便到东京的这家拉面店工作。他每月的工资22万日元（约1800新元），扣除了健康保险、住民税、所得税、年金等，领到手的大约是18万日元。

越南、缅甸和柬埔寨是目前日本外来工人的主要来源国。Mynavi Global报告指出，在选择工作时，外籍工人除了看工资，也很在意工作环境和人际关系。为了让更多外籍工人能继续留在日本工作，除了提高工资和福利，还有必要创造一个让外籍工人能融入的多元工作环境。