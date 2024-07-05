英国变天 新首相斯塔默承诺变革

英国工党在周四大选中取得压倒性胜利，终结了保守党14年的执政，标志英国政治进入新时代。新首相斯塔默承诺，为国家带来变革，开始国家的复兴。

斯塔默星期五（7月5日）受委为首相后在唐宁街10号外发表演说，他感谢所有信任并投票给工党的选民，但誓言为所有人包括没有支持工党的选民服务。他说，英国选民表明要变革，“毫无疑问，变革工作会立即开始”。

斯塔默说，当务之急是为国家带来变革及发展，但是，他也吁请选民要有一点耐心，“改变一个国家需要时间”。他表明，“我们将利用每个社群创造的财富来重建英国。”

可能在工党政府出任财长的里夫斯（Rachel Reeves）指出，前面的道路不会一帆风顺，对于国家所面对的挑战，新政府没有快速解决办法，前方是一条艰难的道路。

英国大选计票结果显示，在议会下院650议席中，工党赢得至少412席，远超326席的过半门槛；保守党所获议席骤降至121席，剩余席位由其他党派及独立候选人获得。

不过，就得票率来看，工党只得约34%的选票，保守党的得票率约为24%。中间派自由民主党、极右翼改革党、绿党等小党派赢得了超过40%的选票，但由于英国实行简单多数当选制，它们仅获得了18%的议会席位。

法拉奇领导的改革党赢得了超过400万张选票，得票率约为12%，但只获得了四个席位；自由民主党赢得349万张选票（少于改革党），获得创纪录的71个席位；绿党争取到190万张选票，获得四个席位。

遭遇挫败的苏纳克周五宣布，辞去首相和保守党党首职务。苏纳克发表告别讲话时说，英国选民已经发出明确信号，保守党政府必须更换。他表明将为此负责。“有很多东西须要学习和反思，我对许多勤奋努力的优秀保守党候选人的失败负有责任，我很抱歉。”

今年5月，在民意调查中保守党落后工党约20个百分点的情况下，苏纳克宣布提前举行选举，此举震惊了英国政府和许多党内人士，但这一举动终究没能挽回保守党颓势。

路透社指出，英国面对经济不振、民众生活负担重、公共服务陷危机、非法移民增加等问题，执政的保守党不仅应对不力，还屡屡爆出各类丑闻，使民众大失所望，选民为此惩罚了保守党。

基层保守党组织主席科斯特洛说：“我们输是应该的，保守党似乎已经精疲力尽。”

政治观察家普遍认为，工党虽通过吸收选民的不满选票而以压倒性优势赢得大选，但上台后仍将面临诸多挑战。

伦敦玛丽王后大学公共政策教授戴蒙德向《联合早报》举例说，英国的税率已经处于1940年代至今的最高水平，工党政府要促进公共服务事业，就要创造更多的资金。

英国利物浦大学政治学教授威尔克斯-希格指出，新政府既要削减开支、减少借贷，又要解决当前严重的公共服务危机，还要保持经济增长，这几乎是不可能同时完成的任务。

中国人民大学国际关系学院副教授闫瑾补充说，如何解决非法移民问题，则是工党政府面临的另一个关键挑战。

世界领导人祝贺斯塔默胜选

英国大选结果出炉后，世界领导人纷纷向英国候任首相斯塔默发贺电。

新加坡总理兼财政部长黄循财星期五在社媒平台X发文，祝贺斯塔默胜选。黄循财说，期待与斯塔默和他的团队合作，加强新英两国的战略伙伴关系。

欧洲理事会主席米歇尔祝贺斯塔默取得历史性胜利，并表明欧盟和英国是重要合作伙伴，他期待与工党政府在双方有共同利益的领域合作。

欧盟委员会主席冯德莱恩也发出贺电，称她期待与斯塔默建立建设性的伙伴关系，应对共同挑战并加强欧洲安全。

法国总统马克龙也祝贺斯塔默当选，并指法国将继续就欧洲的和平与安全、气候和人工智能等议题与英国展开双边合作。

澳大利亚总理阿尔巴内斯形容斯塔默为“我的朋友”，并表示期待与即将上任的工党政府展开建设性合作。

德国总理朔尔茨、印度总理莫迪、乌克兰总统泽连斯基也祝贺斯塔默胜选。