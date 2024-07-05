分析：工党在野14年后上台 改善英国经济是斯塔默政府首要任务

斯塔默星期五（7月5日）正式成为新任首相，开启英国工党政府的五年领导任期。分析认为，保守党留下的一团乱麻对工党政府构成巨大挑战，斯塔默的首要任务将是带领英国实现经济增长。

保守党前首相苏纳克星期五承认败选，并为此向英国人民表示歉意。

伦敦玛丽王后大学公共政策教授戴蒙德（Patrick Diamond）对《联合早报》指出，保守党过去几年的种种错误造成了如今的惨败，包括2022年频繁换帅制造混乱、利率接连升高破坏声誉、对冠病疫情处理不当，以及脱欧结果不尽如人意。保守党接下来将反思自己的失败，为下次大选的反击做准备，它在不同意识形态中找准自我定位至关重要。

苏纳克表明，选民已经发出了明确的信号：英国政府必须改变。这正是工党此次竞选的口号——斯塔默承诺，一个已经改变的工党，将为英国创造财富。

工党接手的是一个经济增长缓慢的英国。戴蒙德说，这种低迷已持续超过15年，在冠病疫情和俄乌战争对能源的冲击下进一步恶化。“因此，工党计划的重点是如何让英国经济恢复到更强劲、更可持续的增速。”

7月5日，斯塔默（黑衣）在白金汉宫觐见国王查尔斯二世（右），接受国王授权组建新内阁，正式就任首相。（路透社）

工党希望采取包括产业政策、投资创新、基础设施和劳动力技能投资等干预手段，帮助英国经济摆脱疲软，并曾提出要适度加税，为聘用新教师等项目的额外支出提供资金。

让英国经济恢复可持续增长有助于创造繁荣，也能为改善公共部门创造物质条件。但戴蒙德强调，政府的开支压力已经很大，税率飙到了1940年代以来的最高水平，工党想再次增税几乎是不可能的，拯救濒临崩溃的国家医疗服务体系（NHS）等公共服务也不能指望税收，根本还是要靠经济增长来实现。

工党执政成效会如何？伦敦政治经济学院媒体与传播学院副教授安斯泰德（Nick Anstead）受访时说，工党在竞选时为了免受攻击和批评，避免作出许多具体的政策承诺，而这种竞选策略可能导致工党无法在实际执政时取得具体的建树。

在野14年后，工党政府面前的世界地缘政治格局极为复杂：中美竞争持续，美国大选仍有变数，中东局势也愈发紧张。现有分析普遍认为，未来五年工党政府不太可能对英国的外交路线作出重大调整，须要尽力维持与欧盟和美国等重要贸易、军事和安全伙伴之间的关系。

中国人民大学国际关系学院副教授闫瑾也指出，工党虽然不会让英国重新加入欧盟，但重新理顺双方关系仍是个重大课题。斯塔默想要实现经济增长这一优先目标，并兑现打击非法移民的承诺，都离不开与欧盟的合作。

此外，刚获任工党政府外长的拉米（David Lammy）日前表明，他期待与中国官员进行更多接触；保守党执政时与欧美保持密切来往，却没有任何部长级官员对中国进行任何重要访问，这令他十分惊讶。闫瑾则指出，在对华政策上工党预计不会有180度大转弯，但可能会作出一定调整，并在气候变化、经贸和卫生健康等领域加强与华合作。