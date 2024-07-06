法国议会选举选情紧张 逾50候选和助选人遇袭

（巴黎综合电）法国国民议会选举第二轮投票定星期天（7月7日）举行，激烈的选情令当地社会氛围紧张，甚至导致暴力事件频发。

法国内政部长达尔马宁星期五（5日）告诉媒体，在不到三个星期的竞选活动期间，已有超过50名候选人和助选人员遭攻击，当局逮捕至少30名滋事者。

达尔马宁宣布，本周末会派出3万名警员加强戒备，以确保“极左派和极右派都不会制造混乱”。他警告，法国眼下面对的恐怖威胁风险“仍非常严重”。

法国总统马克龙在6月的欧洲议会选举中蒙受沉重打击后决定举行闪电大选，迫使选民在他领导的中间派路线，与极左极右之间做出抉择，但他的这场政治豪赌似乎没有取得他想要的结果。中间派联盟在6月30日的第一轮议会选举投票中惨遭滑铁卢，得票率只排第三。由于第一轮投票没有政党得票率过半，因此第二轮投票将是定胜负的关键决战。

星期五公布的投票前最后民意调查显示，极右派领袖勒庞领导的国民联盟预料获胜，但仍无法取得绝对多数。这意味着，马克龙在总统任期的最后三年将没有执政的多数优势，总理阿塔尔可能试图组成一个看守政府。在出现悬浮议会的情况下，马克龙将无法推动关于移民、减税以及治安等方面的重要计划。

国际民调机构益普索（Ipsos）和法国民调机构（IFOP）的调研都显示，反移民、疑欧的国民联盟只能拿下议会577席中的170到210席，达不到绝对多数所需的289席。

益普索塔兰（Ipsos Talan）为法国《世界报》、法国广播电台和法国电视台进行的民调显示，紧追在国民联盟之后的左翼联盟新人民阵线有望拿下145到175席。目前在国会中拥有250席的中间派联盟，可能只得118至148席。

尽管星期三至星期五公布的六个民调结果一致预测，国民联盟无法获得足够议席以组织政府，但勒庞坚信，最终的投票结果将与民调结果不同。

勒庞在接受法国电视台CNews的访问时说，她的政党在两年前的上一轮投票中赢得的议席是民调预计的两倍有余。

她警告：“如果没有人获得绝对多数，而我们是唯一可能做到的人，那么任何法案都不会通过。所以我才说，如果我们无法获得执政授权，法国将陷入 泥潭，全面停摆。”

如果国民联盟这次取得绝对多数的议席，马克龙就不得不任命勒庞的28岁亲信巴德拉出任总理，法国也就会出现历来首个极右翼政府，颠覆现有的政治秩序。