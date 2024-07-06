英国新首相斯塔默组阁 吁阁员立马投入工作

（伦敦综合电）英国新首相斯塔默在第一个工作日即召开内阁会议，呼吁新阁员立马投入工作。

斯塔默（Keir Starmer）星期五（7月5日）受委为首相数小时后，公布新内阁名单。25名内阁成员中，11人为女性，是历来最多。

财政部长里夫斯（Rachel Reeves）是英国历来首位女财长。工党副党魁雷纳（Angela Rayner）被任命为副首相兼地方发展、住房与社区部长。

斯塔默隔天（6日）在唐宁街10号召开第一次内阁会议。他在会上说：“我们有大量的工作要做，所以现在就必须投入行动。”

斯塔默领导的工党在全国大选中赢得议会下院超过半数的席位，成为执政党。他星期五受委为首相后发表演说时承诺将为国家带来变革，开始国家的复兴。

本届大选，共有89名少数族裔议员当选进入议会，创下历史新高。外交部长拉米（David Lammy）是唯一的黑人内阁部长，另有两名亚裔入阁。

当选的工党议员中也出现了首位华裔。曾是《金融时报》记者的杨缘在柏克夏郡选区险胜，是首位在中国大陆出生的英国议员。

英国媒体普遍认为，斯塔默公布的内阁名单不令人意外，大多职位都由工党影子部长出任，也保留了部分在野党成员。

里夫斯受委为财长后，即向财政部内部发电邮，称“新政府的核心任务是恢复经济增长”。

据路透社报道，里夫斯的首要任务是修补工党与商界的关系，因为工党在前任左翼领袖科尔宾的领导下与商界关系紧张，如果不加以弥补将有碍新政府执政。

分析指出，工党成功吸收对保守党的“不满票”，以压倒性优势赢得大选；但它接过的是“烂摊子”，面对经济低迷、非法移民、公共服务危机等种种挑战，因此预料斯塔默的蜜月期不会太长。

斯塔默与多国领导人通电话

外交方面，斯塔默在上任后的几个小时内，便同多个国家的领导人通了电话。其中，他向美国总统拜登和乌克兰总统泽连斯基保证，会坚决支持基辅对抗俄罗斯。

唐宁街发声明说：“（英美）两国领导人重申对乌克兰的坚定承诺，首相也强调，英国对乌克兰的支持是坚定不移的。”

根据声明，斯塔默期待在英美广泛的关系中并肩合作，包括澳英美三边安全伙伴关系（AUKUS），以及确保印太地区自由开放。

拉米也发声明说，英国支持国际社会全力争取以哈立即停火和释放人质。他将在外交上尽所能，支持美国为实现以哈停火而作的努力。