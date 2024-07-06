顶住日益高涨劝退呼声 拜登坚称他是击败特朗普最佳人选

（华盛顿综合电）美国民主党内呼吁总统拜登退选的声音日益加大之际，拜登公开声明他是击败共和党对手特朗普的最佳人选。他也为自己首场竞选电视辩论表现不佳辩护，声称当时是因为准备不充分、疲惫和生病，而并非健康状况恶化。

拜登星期五（7月5日）借在威斯康星州的竞选集会以及美国广播公司新闻网的专访节目，奋力平息日益高涨的劝退呼声。

拜登这段专访下午录影，在晚间黄金时段播出。节目播出时，主持人强调这段22分钟的访谈未经剪辑。

81岁的拜登答问时说，他在第一场辩论结束后没有再看。他说，当时的表现仅是“一段糟糕的插曲”，并不能表明他的健康状况恶化。“我当时感觉糟透了……我只是得了重感冒。”

他透露，他的冠病和病毒感染检查显示没有任何严重病症的迹象。“我累坏了。在准备过程中，我没有听从自己的直觉，我那晚的表现糟糕。”

拜登是趁到威斯康星州造势接受采访。他在威州首府麦迪逊的造势大会上再次表明不会退选。他说，那些施压要他退下的人是在试图推翻初选时的选民意愿。他重申，不容一场90分钟的辩论抹煞掉他三年半的执政努力。

主持人以温和语气不断就心智状况等敏感议题追问，甚至直问拜登是否已无法应战。拜登明确答说，他是在11月5日的选举中阻止特朗普重回白宫的民主党最佳候选人。“我不觉得有人比我更有资格当总统，或者比我更可能赢得这场竞赛。”

路透社报道，民主党内部有人正在发起行动，要劝退拜登，理由是拜登几乎肯定会失败，并可能拖累其他民主党人。预料众议院和参议院一些民主党人下周将在华盛顿就此召开会议。

一些民意调查显示，自6月27日第一场辩论后，特朗普的领先优势不断扩大。根据路透社/益普索的民意调查，三分之一的民主党人希望拜登退选。

上述访谈也触及有人主张拜登接受认知测试，来确定他的心智是否仍然敏锐。拜登拒绝了这样的提议，因为他每天执行总统职务就是认知测试。

曾经是前总统奥巴马高级顾问的民主党战略师阿克塞尔罗德告诉美国有线电视新闻网，拜登严重误判人们对他的质疑。“他似乎无法理解人们对他持有的这些疑问。”

伊利诺伊州众议员奎格利星期五公开呼吁拜登退下，成为第四个公然这么做的民主党议员。他感谢拜登的贡献，但认为他必须让贤，以避免一场“彻底的灾难”。

此外，《华盛顿邮报》引述知情者报道，民主党参议员华纳要和其他民主党参议员联手要求拜登退选。马萨诸塞州州长希利也敦促拜登倾听人民的声音，好好评估自己是否能为民主党带来最大胜算。众议院少数党领袖杰弗里斯星期五晚上，仓促安排在周末与民主党高层开会。

《华盛顿邮报》也报道，由商界领袖召集的一个联盟也在加强施压，要拜登腾位。168名商界和民间领袖星期五已经联名致函白宫，他们在信中赞扬拜登将美国民主从内战以来最严重的威胁中拯救出来，但要求他不要争取连任，改由其他人接替。