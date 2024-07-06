以哈同意下周谈判 停火协议有望达成

（开罗综合电）以色列和哈马斯在加沙停火和释放人质的问题上仍存在分歧，但以色列会在下周派遣代表团与卡塔尔调解人会谈。

以色列情报机构摩萨德负责人巴尔内亚星期五（7月5日）已在多哈同调解人举行首轮会谈。以色列总理内坦亚胡的发言人说，以哈之间仍有分歧，双方同意以色列谈判代表下周将前往多哈继续谈判。

哈马斯消息人士星期六（6日）透露，释放以色列人质的谈判将在执行第一阶段协议的16天后开始。

根据新提案，只要双方持续进行间接谈判以执行第二阶段协议，调解人会保证双方暂时停火、运输援助物资以及以色列撤军。

以色列谈判团队一名消息人士说，双方如今确实有机会达成协议。

美国一名高级官员告诉法新社，美国政府也认为，以哈有“相当大的机会”达成协议。据透露，美国政府正努力在11月总统大选前实现停火协议。

白宫新闻秘书让-皮埃尔星期五告诉记者：“我们对事态的发展充满希望，但目前仍有很多工作要做。通过与区域伙伴的合作，我们一直在向哈马斯施压，敦促他们达成协议。”

巴勒斯坦一名官员透露，哈马斯不再把以色列承诺永久停火列为签署协议的先决条件，并同意在执行首阶段协议的六周内继续谈判以实现永久停火；若以色列接受哈马斯的最新提议，双方就可能达成框架协议。

这名匿名官员告诉路透社：“如果双方需要更多时间就永久停火达成协议，双方应同意在那之前不会重新爆发战斗。”

据土耳其媒体报道，土耳其总统埃尔多安希望，最终的停火协议可以在几天内达成，并敦促西方国家向以色列施加压力，要求以方接受停火条件。

目前，加沙地带的人民生活在水深火热之中，他们对以哈重启谈判不敢抱有太大希望。此前唯一一次休战是在去年11月达成的，但仅持续了七天。

加沙南部城市汗尤尼斯的一名难民告诉路透社，以哈冲突暴发后她被迫迁移了九次。“我们知道随时都可能丧命。”

加沙卫生官员星期五说，以军继续对加沙北部和南部展开猛烈空袭，过去24小时至少造成29名巴勒斯坦人死亡，包括五名当地记者，另有100人受伤。加沙战争至今已夺走超过3万8000名巴勒斯坦人的生命。