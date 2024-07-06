世卫研究机构：滑石很可能致癌

（里昂法新电）世界卫生组织旗下国际癌症研究中心将常用来制造婴儿爽身粉的天然矿物质滑石列为“很可能致癌“的物质。不过有专家提醒，不该将此误解为“确凿证据”。

总部位于法国里昂的国际癌症研究中心星期五（7月5日）在《柳叶刀—肿瘤学》期刊上发表研究报告称，“有限证据”显示滑石（talc）可能导致人类患上卵巢癌，并“有充分证据”显示滑石与老鼠患癌有关，还有“强而有力的机制证据”证明滑石在人体细胞内出现致癌迹象。

研究中心说，许多人是使用婴儿爽身粉或化妆品时接触滑石，但开采滑石、加工和制造相关产品时的暴露程度最严重。

报告也指出，有许多研究显示，在生殖器上使用滑石的女性罹患卵巢癌的概率增加，但不能排除一些研究中，滑石被致癌的石棉污染。此外，由于流行病学研究中针对滑石粉使用情况的报告方式可能存在偏差，因此“无法确立滑石的因果作用”。

未参与此项研究的英国开放大学统计学家麦康威说，研究中心只是试图解答这种物质是否可能在某种情况下致癌。但这些研究属观察性质，不能证明因果关系，“没有确凿的证据指向使用滑石会导致任何罹癌的风险增加”。

就在数周前，被指在滑石粉产品的安全问题上误导客户的美国制药和化妆品巨头强生公司，同意支付7亿美元（9亿4500万新元）与起诉者达成和解。强生公司在和解协议中未承认有不当行为，但它已于2020年从北美市场下架相关产品。