挪威拟推北极深海采矿计划 引环保争议

（奥斯陆彭博电）挪威政府近日提议在其北极水域推出深海采矿计划，引起关注。

挪威今年初通过议会批准，成为世界上首个允许商业深海采矿的国家，将开放给企业开采矿产的北极水域面积约28万平方公里，比英国领土还大。

6月26日，挪威政府提议对企业开放首批386个区块（占上述面积约38%）。挪威能源部长奥斯兰在声明中透露，这批开采执照预计明年上半年发放。他说：“全球需要矿物来实现绿色转型，政府希望探索是否可以从挪威大陆架，以可持续的方式开采海底矿产。”他称，挪威在管理海洋资源方面拥有“长期经验”。

挪威政府拟在北极水域推出首批区块进行深海采矿的建议，目前正征询公众意见，截止日期是9月26日。任何有关深海采矿的计划必须先获得挪威能源部和国会的批准。

鉴于能源转型的大量需求，有分析认为，单靠陆地开采不足以满足各国对稀有金属不断增加的需求。深海采矿于是成为一个可行的替代方案。深海采矿从距离海平面800至6000米深的海床开采矿物，从中可以开采得铜、铅、锌及少量金、银等贵金属，或是从海底岩石凝固物中，提炼出钴、铜、镍、锰等制造电池的关键材料。

挪威允许深海采矿，引来环保组织和渔业团体的批评，它们说，深海采矿可能破坏海洋生态。欧洲议会也对此表示关注，欧盟委员会副主席塞福科维奇说，欧盟会监督挪威开放深海采矿的程序。

并非欧盟成员国的挪威表示会谨慎行事，只会批准开采计划显示可持续和负责任进行开采的采矿项目。不过，环保人士对挪威的审批程序提出质疑。

挪威一个环保组织领导人布拉泽维奇说：“我们对深海知之甚少，单单在深海探索就可能对海洋生物以及那里关键的生态系统过程带来灾难性后果。往后我们回顾2024年时，将把它视为本来可以作出正确选择的重要一年。”