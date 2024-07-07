新移民人口快速增长 加拿大失业率上升

（多伦多彭博电）由于临时居民和新移民人口快速增长和职位空缺减少，加拿大的失业率正不断上升。

据彭博社推算，加拿大6月份临时居民包括外国工人、留学生和寻求庇护者的的失业率为11%。相对之下，上个月所有工人的失业率仅为6.2%。 过去五年内入境的移民也很难找到工作，6月份新移民的失业率达到了12.6%。

加拿大统计局7月5日公布的劳动力调查最新数据显示，该国失业率延续去年4月以来的升势，在今年6月份达到6.4%，较上月微升0.2个百分点。

不过，统计局只提供按移民身份划分的劳动力市场数据，这些数据是未经季节性调整的三个月平均值，因此数字与彭博社引述的可比数据不同。

据彭博计算，临时居民的失业率在2021年11月创下5.7%的历史新低。这表明特鲁多政府在疫情期间放松对外国学生和工人限制的决定可能适得其反。虽然最初需要额外的劳动力来填补2022年的职位空缺，但随着空缺职位的消失，新移民越来越多地被边缘化。

招聘网站Indeed经济师伯纳德表示，劳动力市场正在“分化成两个阵营”。他指出，由于裁员人数没有增加，从事稳定职业的加拿大人表现不错。但对于临时工或新求职者来说，市场则更为艰难。

伯纳德说：“雇主的招聘意愿确实有所降温，而人口增长浪潮导致加拿大出现了大量求职者。”