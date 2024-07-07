巴塞罗那数千人示威 抗议大规模旅游推高房租

（巴塞罗那法新电）数千人在西班牙东北部海滨城市巴塞罗那游行示威，抗议过度旅游对当地造成的影响。

西班牙警方说，约2800人星期六（7月6日）在巴塞罗那海滨区域游行，高喊“限制旅游业”“游客离开我们的街区”等口号。示威队伍在多家酒店前驻足，令游客感到惊讶。

巴塞罗那拥有圣家堂等国际著名景点，去年接待了1200多万游客。与此同时，巴塞罗的住房成本在过去10年中飙升68%，这是示威者抗议的主要问题之一。

抗议者要求建立一种新的经济模式，减少每年接待的游客数量。

此外，旅游业对巴塞罗那的商业和工作条件也产生影响。35岁的音乐家米拉莱斯说：“本地商店纷纷关门，让位给不符合居民需求的商铺。人们付不起房租。”

西班牙其他热门旅游地区此前也发生反对过度旅游的示威活动，其中包括马拉加、马略卡岛帕尔马和加那利群岛。

为消除过度旅游带来的负面影响，巴塞罗那市议会6月底宣布，2028年起将禁止旅游民宿出租，以便将这些寓所重新投入当地住房市场。

巴塞罗那目前约有1万所房屋登记为游客出租房。市长科尔伯尼说，这个政策旨在满足当地居民住房需求，以防中产阶级工人因无法负担住房而被迫离开巴塞罗那。

不过，这一举措可能会面对法律挑战，并遭到旅游民宿协会的反对，称这只会助长黑市。