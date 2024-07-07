拜登坚持不退选 民主党参众两院议员将讨论拜登去留

（华盛顿综合电）美国总统拜登面对的退选压力越来越大，而且更多是来自他所属的民主党内部。拜登坚持不退选，但参众两院民主党议员未来几天将讨论他的去留，这将加剧他被逼宫的风险。

目前已有至少五名众议院民主党人呼吁拜登结束竞选活动。最新发声的是明尼苏达州女众议员克雷格（Anne Craig）。她也是首个要求拜登退选的摇摆州议员。

克雷格星期六（7月6日）发声明说：“我不相信总统能够有效地竞选并战胜（共和党对手）特朗普。”

参众两院议员周一（8日）回返国会山，这是自上个月27日拜登和特朗普首场电视辩论以来，众议员首次面对面聚首，可能引发新一波要求拜登退选的声浪。

众议院少数党领袖杰弗里斯（Hakeem Jeffries）定星期天与众议院民主党高层举行视讯会议，讨论拜登的候选人资格和前进道路。

据报弗吉尼亚州民主党参议员华纳（Mark Warner）也正在联系一些民主党参议员，参与周一可能举行的会议，讨论是否要求拜登退选。

众议院民主党消息人士说，一些民主党众议员正在传阅两封不同的信件，要求拜登下台。许多议员一直在等待拜登上周五接受美国广播公司（ABC）新闻的采访，以便决定下一步的行动。

拜登在那次采访中坚持只有“万能的主”能够强迫他退选，但那次采访也未能平息担忧。批评者说，拜登受访时，看着读稿机还能说得头头是道，若不看稿，他就显得结结巴巴，词不达意，甚至语无伦次。

拜登团队也被指在拜登周五接受两家广播电台采访之前，预先传来清单请他们照单发问。此前，民主党人鼓励拜登团队让拜登即兴讲话，以建立人们对他思维敏捷的信心。

北约峰会记者会成拜登重大考验

拜登面临的下一个重大考验将是周四（11日）北约峰会结束前举行的记者会，他能否清晰回答问题将受到密切关注。这次峰会周二起在华盛顿召开，期间预料拜登也须就自己能否赢得大选安抚盟友，因为许多欧洲国家担心特朗普在11月大选中胜出。

特朗普一直批评北约对美国造成不公平的负担，他也对俄罗斯总统普京表示钦佩，并坚称自己可以迅速结束乌克兰战争。

拜登星期天继续展开竞选活动，到摇摆州宾夕法尼亚州举行两场竞选集会。据说一直鼓励拜登继续竞选的第一夫人吉尔，则会在周一到佐治亚州、佛罗里达州和北卡罗来纳州帮忙拉票。

法新社说，对于要求拜登退选的呼声，拜登及其竞选团队的策略似乎是撑过这段时期。竞选团队公布本月的密集拉票计划，包括大打电视广告和拜访所有关键州。

