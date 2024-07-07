乌军以仿真军事模型消耗俄军炮弹

（基辅路透电）乌克兰空军司令奥列修克说，乌军通过迷惑手段蒙骗敌军，引诱俄军向以假乱真的仿真军事目标发射导弹，消耗对方的炮弹。

奥列修克在社媒平台Telegram写道，乌军使用的仿真模型形似战斗机和地对空导弹发射台，这些模型分置在乌克兰中部城市克里维里赫（Kriviy Rih）附近一个机场以及黑海港口敖德萨（Odesa）的一个地区。

奥列修克的帖文附上一段声称是俄罗斯无人侦察机拍摄的画面，显示俄军出动伊斯坎德尔导弹攻击上述模型。他留言：“空军人员采取了被动防御措施……感谢协助打造这些高质量飞机和地对空导弹系统模型的每一个人。敌人拥有的伊斯坎德尔导弹现在变少了。”他也说乌军会继续使用这类战术。

乌空军星期天（7月7日）发布声明称，在俄军的最新攻击行动中，俄方出动了13架无人机，而这些无人机全都被乌防空系统击落。乌军说，俄军也发射了两枚伊斯坎德尔导弹，但没交代导弹是否命中目标或是被拦截。

路透社报道，乌克兰南部赫尔松州（Kherson）的官员称，俄军星期六的炮击行动导致当地三个平民丧命，其中两人的尸体是在上午被炮火击中的房屋中寻获，另一人是在晚间的攻击行动中遇难。路透社无法证实这些伤亡报告是否属实。

赫尔松州在俄军2022年2月入侵乌克兰之初就沦陷，不过几个月后乌军收复了赫尔松州大部分地区。

俄国防部星期天在Telegram上发布声明称，俄军发射的伊斯坎德尔导弹摧毁了乌克兰敖德萨州的两个爱国者防空导弹发射器。俄方说，袭击发生在港口城市尤日内（Yuzhne），另有一个雷达站也被摧毁。

目前尚不清楚爱国者导弹发射器何时遭受袭击。不过根据俄国防部发布的袭击视频，距离海岸线不远的一个无人居住地段白天发生爆炸。