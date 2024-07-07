分析：伊朗新总统或可缓解伊核紧张局势 但不会结束危机

海珂娴

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发布 / 2024年7月7日 8:30 PM
当地时间星期六（7月6日），伊朗当选总统佩泽希齐扬与支持者在伊朗伊斯兰共和国创始人霍梅尼陵墓举行集会，做出胜利手势。（路透社）
当地时间星期六（7月6日），伊朗当选总统佩泽希齐扬与支持者在伊朗伊斯兰共和国创始人霍梅尼陵墓举行集会，做出胜利手势。（路透社）

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（巴黎/贝鲁特法新电）伊朗当选总统佩泽希齐扬誓言帮助国家应对重大考验，分析认为，他有望推动缓解伊朗核计划多年来面对的紧张局势，但可能不会结束伊核危机。

佩泽希齐扬在星期六（7月6日）的选举中获胜，下个月初宣誓就职。他击败极端保守派前首席核谈判代表贾利利，并且得到曾领导各方努力化解伊核危机的前总统哈鲁尼支持。

他的竞选团队中还包括前外长扎里夫。扎里夫也曾就伊核问题与欧洲官员密切合作。

尽管如此，分析人士认为，在最高权力掌握在最高领袖哈梅内伊的背景下，佩泽希齐扬不会成为伊朗外交政策或核问题上的头号人物。

竞选期间，佩泽希齐扬主张伊朗对西方更加开放，并呼吁与美国和欧洲建立具建设作用的关系，以使伊朗摆脱孤立。

法国国际与战略关系研究所伊朗问题专家科维尔指出，佩泽希齐扬表明自己的计划与贾利利的截然不同，后者拒绝接受国际制裁冲击伊朗的经济。

专家：恢复2015年核协议不切实际

西方外交官认为贾利利是个走僵化路线的强硬派人士，他在谈判桌上大谈意识形态，无益于解决问题，如果他获胜，将让伊朗核问题进一步陷入停滞。

不过，在各种客观挑战前面，佩泽希齐扬估计也很难在这问题上取得突破与进展。

国际危机组织伊朗项目主任瓦埃兹说，伊朗的情况已经发生根本性改变，核计划大幅推进，国际对伊朗的制裁已很难撤销，各方对彼此的信任处于历史最低点，世界大国也不再站在同一条战线上，因此，想要恢复2015年核协议是不实际的。

2015年，伊朗与美国、中国、俄罗斯等国达成伊朗核问题协议，旨在规范伊朗的原子活动，以换取国际对伊解除制裁。2018年，美国在时任共和党总统特朗普的授意下，单方面退出协议，伊朗随后也逐渐摒弃承诺。

瓦埃兹说，佩泽希齐扬领导的外交团队经验丰富，有可能达成一系列有助于避免危机的交易协议，即使仍然无法取得可持续的解决方案。

伊朗处敏感时期 与以色列关系紧张

伊朗正处在敏感时期。去年10月以哈冲突爆发后，伊朗和以色列之间的弦已绷到最紧；一些西方国家也担心，伊朗支持的真主党和以色列可能会在黎巴嫩爆发新的战争。

黎巴嫩真主党与哈马斯、胡塞武装等组织同为反以反美的抵抗轴心成员，党领袖纳斯鲁拉星期六祝贺佩泽希齐扬当选总统，并说：“我们真主党和地区的所有抵抗组织……始终将伊朗视为强大、稳定和永久的后盾。”

此外，观察家指，以色列从未排除过对伊朗核设施采取军事行动的可能性。如果特朗普今年11月后重返白宫，以色列可能会进一步受到鼓舞。伊朗清楚，任何制裁上的放宽都必须先与华盛顿谈判，因此，民主党能否继续领导美国是关键所在。

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