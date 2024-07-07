分析：伊朗新总统或可缓解伊核紧张局势 但不会结束危机

（巴黎/贝鲁特法新电）伊朗当选总统佩泽希齐扬誓言帮助国家应对重大考验，分析认为，他有望推动缓解伊朗核计划多年来面对的紧张局势，但可能不会结束伊核危机。

佩泽希齐扬在星期六（7月6日）的选举中获胜，下个月初宣誓就职。他击败极端保守派前首席核谈判代表贾利利，并且得到曾领导各方努力化解伊核危机的前总统哈鲁尼支持。

他的竞选团队中还包括前外长扎里夫。扎里夫也曾就伊核问题与欧洲官员密切合作。

尽管如此，分析人士认为，在最高权力掌握在最高领袖哈梅内伊的背景下，佩泽希齐扬不会成为伊朗外交政策或核问题上的头号人物。

竞选期间，佩泽希齐扬主张伊朗对西方更加开放，并呼吁与美国和欧洲建立具建设作用的关系，以使伊朗摆脱孤立。

法国国际与战略关系研究所伊朗问题专家科维尔指出，佩泽希齐扬表明自己的计划与贾利利的截然不同，后者拒绝接受国际制裁冲击伊朗的经济。

专家：恢复2015年核协议不切实际

西方外交官认为贾利利是个走僵化路线的强硬派人士，他在谈判桌上大谈意识形态，无益于解决问题，如果他获胜，将让伊朗核问题进一步陷入停滞。

不过，在各种客观挑战前面，佩泽希齐扬估计也很难在这问题上取得突破与进展。

国际危机组织伊朗项目主任瓦埃兹说，伊朗的情况已经发生根本性改变，核计划大幅推进，国际对伊朗的制裁已很难撤销，各方对彼此的信任处于历史最低点，世界大国也不再站在同一条战线上，因此，想要恢复2015年核协议是不实际的。

2015年，伊朗与美国、中国、俄罗斯等国达成伊朗核问题协议，旨在规范伊朗的原子活动，以换取国际对伊解除制裁。2018年，美国在时任共和党总统特朗普的授意下，单方面退出协议，伊朗随后也逐渐摒弃承诺。

瓦埃兹说，佩泽希齐扬领导的外交团队经验丰富，有可能达成一系列有助于避免危机的交易协议，即使仍然无法取得可持续的解决方案。

伊朗处敏感时期 与以色列关系紧张

伊朗正处在敏感时期。去年10月以哈冲突爆发后，伊朗和以色列之间的弦已绷到最紧；一些西方国家也担心，伊朗支持的真主党和以色列可能会在黎巴嫩爆发新的战争。

黎巴嫩真主党与哈马斯、胡塞武装等组织同为反以反美的抵抗轴心成员，党领袖纳斯鲁拉星期六祝贺佩泽希齐扬当选总统，并说：“我们真主党和地区的所有抵抗组织……始终将伊朗视为强大、稳定和永久的后盾。”

此外，观察家指，以色列从未排除过对伊朗核设施采取军事行动的可能性。如果特朗普今年11月后重返白宫，以色列可能会进一步受到鼓舞。伊朗清楚，任何制裁上的放宽都必须先与华盛顿谈判，因此，民主党能否继续领导美国是关键所在。