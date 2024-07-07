小池三度连任日本东京都知事

日本东京都知事选战尘埃落定，原任东京女知事小池百合子第三次胜出，继续掌握东京大权四年，让全力支持她的首相岸田文雄及其领导的执政联盟松了一口气。

此次选战，对71岁的小池而言是一场激战，有55个候选人与之争锋。得票排名第二的是名气并不高的广岛县安芸高田市前市长石丸真司（41岁）；被视为小池劲敌的反对党立宪民主党女将莲舫则排名第三。

夏天的东京，星期日（7月7日）的气温达到39摄氏度，可看到不少人拿着小型携带式电风扇前往投票。

东京都知事选举是日本最大规模的地方首长选举，选民人数多达1153万人。据日媒报道，这次选举的投票率为39.2%，比上次2020年的疫情期间高出1.9%。

第三次当选知事的小池打了一场硬仗，开票后她满脸笑容地说：“感谢东京市民的大力支持，我能再次当选，是东京市民给我的一大鼓励。我要再接再厉，完成更多的政策，实施进一步的改革，要为东京市民带来更美好的生活。”

小池也给自己的施政打分，她说，她所推行的政策有九成取得成功。

小池在竞选中承诺采取更多措施提高东京的生育率。去年，东京生育率首次降至1以下。这是选举中的一个关键问题，掩盖了小池恢复东京成为全球金融中心地位的雄心。

参政前是新闻主播的小池原属自民党，曾担任过国防部长、环境部长等要职。八年前离开自民党参选东京知事，成为首位女知事。作为女知事，她扩大了东京政府的托儿设施，让东京有18岁以下孩子的家庭获得每个子女5000日元（约42新元）津贴。她也誓言，要在首都防灾上完善措施，包括如何给东京降温。

两周前开始的这场首都大战，实际上是与国政挂钩，是围绕小池和莲舫的“雌雌对决”展开。小池获得执政自民党和公明党的支持，小池的胜出，让执政党松了一口气。至于莲舫落败，对反对党而言是一项挫折。

首都东京的财政预算为16万5500亿日元，总生产值约为113万亿日元，占日本国内生产总值（GDP）的20%。历任的东京都知事，都必须与中央政府互动，对国家政治有一定影响力。

此次选战令媒体大掉眼镜的是广岛县安芸高田市前市长石丸真司得票仅次于小池。虽然未能旗开得胜，但石丸很满足的说：“我来自一个人口不到三万人的小镇，挑战要成为1400万的城市的最高首长，最初还被嘲笑是在不自量力……”

据日媒报道，石丸的选举战术是以YouTube等社媒为主，他在选战第二周后来居上，点击率高过小池和莲舫。日本放送协会（NHK）的得票分析指出，支持石丸大多是20到30来岁的年轻选民。同时，也发现投给他的是无党派选民。