英国新财长承诺刺激私人投资 推动经济增长

（伦敦综合电）英国新任财长里夫斯星期一首次以财长身份发表重要讲话，阐述工党新政府的刺激私人投资计划，以迅速推动国家经济增长。

根据财政部提前发出的演讲稿，里夫斯（Rachel Reeves）星期一（7月8日）告诉商界领袖，新政府不能再浪费时间，她承诺修复英国经济的基础，提高国家经济增长率。

她说，过去的政府不愿意做出艰难的决定来实现增长，或者等待太久才采取行动，但她将兑现承诺，履行国家使命。

彭博社在大选前曾报道，里夫斯计划的关键是通过创造新的金融工具刺激投资者的需求，从而吸引数十亿英镑的私人投资。近几个月以来，里夫斯也一直在努力激发投资者对工党增长计划核心项目的兴趣，这些项目包括绿色能源、住房建设和基础设施。

扩大英国经济规模是英国新首相斯塔默的重要执政目标之一。他曾表明，提振经济增长意味着他的政府不必提高税收或削减公共支出来平衡国家财政。

按计划，工党政府将在秋季提出首个预算案，但经济师质疑工党能否迅速提高经济增长，以避免在预算案中就税收和支出问题做出艰难决定。他们预计，工党到时将面临200亿英镑（约345亿新元）的财政缺口。

不过里夫斯上星期五（5日）接受英国广播公司（BBC）采访时指出，工党政府不会靠借债来应对经济难题。

里夫斯说，工党从保守党手里接手了一个“经济烂摊子”，指解决教育、医疗等公共服务行业财政危机的最好办法就是吸引私人资本投入，通过公私合营而不是由政府继续大额举债来缓解政府和社会的压力。

斯塔默任首相两天后李强致贺电

另据新华社报道，中国国务院总理李强在上星期天（7日）致电斯塔默，祝贺他就任英国首相。李强说，中英同为联合国安理会常任理事国和世界主要经济体，两国加强协调合作，符合双方利益，也有利于国际社会团结应对全球性挑战。

法新社指出，李强是在斯塔默出任英国首相两天后才致电祝贺。当时，中国外交部发言人毛宁被问及斯塔默出任英国新首相一事时，仅表示注意到这一件事，并未过多回应。