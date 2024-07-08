美媒：六位众议院民主党大佬希望拜登退选

（华盛顿综合电）美国总统拜登在国会资深民主党人中的支持基础开始瓦解，据报六名资深民主党众议员私下告诉同僚，拜登应该退选，因为人们对他的年龄和赢得选举的能力日益感到担心。

《纽约时报》引述五名知情者说，在众议院少数党领袖杰弗里斯星期天（7月7日）与众议院民主党高层召开的视讯会议上，与会者讨论了如何利用他们的集体影响力让拜登相信，他几乎没有机会击败前总统特朗普。

他们透露，这次会议达成的共识是，如果民主党要保住继续掌控白宫和夺回控制众议院的机会，就必须更换总统候选人。

明确表态拜登应该退选的人包括司法委员会民主党领袖纳德勒（Jerrold Nadler）；军事委员会高级成员史密斯（Adam Smith）；退伍军人事务委员会资深成员高野（Mark Takano）；众议院管理委员会民主党领袖莫雷尔（Joseph Morelle）。

第五人、情报委员会资深成员希姆斯（Jim Himes）也对拜登的参选表示担心。第六位、道德委员会高级成员怀尔德（Susan Wild）在会议结束后发声明说，她对拜登能否当选表达了与全国各地的美国人一样的担忧，但称民主党人应该以保密的方式讨论和确定好前进道路。

也有与会者表态继续支持拜登。弗吉尼亚州众议员拜尔（Don Beyer）在会议后发声明称：“我支持拜登总统。”筹款委员会民主党领袖尼尔（Richard Neal）在社交媒体上称拜登为“有远见的领导人……让我们继续前进”。

杰弗里斯这次仅召集众议院委员会的民主党高层开会，是要听取民主党核心小组对拜登候选资格的意见，因为民主党正在权衡应该以何种态度对待要求拜登退选的呼吁。杰弗里斯和其他领导人并没有在会议开始时呼吁团结起来支持拜登，而是在议员们轮流表达对总统胜选能力的怀疑时保持沉默。

纽时说，杰弗里斯在核心小组高层恐慌加剧之际召开这次会议，这一决定本身就值得注意。通过允许民主党人有机会私下表达深刻疑虑，他让拜登别无选择，只能正视党内的担忧，而拜登迄今为止一直选择忽视这些担忧。国会民主党人也希望，在他们明确呼吁拜登退选之前，给予拜登按照自己的条件退选的空间。

据全国广播公司商业频道（CNBC）报道，曾在奥巴马和克林顿任内担任公职的法学教授布鲁克斯（Rosa Brooks）和民主党一名金主正酝酿提出一项提案，要拜登退选，并在8月民主党全国代表大会前启动民主党初选，以选出新的候选人。

拜登星期天前往宾夕法尼亚州出席竞选集会，并在回答记者询问时坚持，民主党依然支持他继续参选。

民主党参议员墨菲（Christopher Murphy）星期天受访时指出，未来一周至关重要，他认为拜登须要采取更多行动，并鼓励总统举行全民大会或新闻发布会，让选民相信他有能力连任。