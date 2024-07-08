欧盟机构：全球平均气温连续12个月比工业化前高1.5摄氏度

（布鲁塞尔／华盛顿综合电）欧盟哥白尼气候变化服务机构发布公报说，今年6月是有记录以来最热月份，全球平均气温连续12个月比工业化前高出1.5摄氏度。气候专家说，2024年有很高概率会成为世界上有记录以来最热的一年。

数据显示，今年6月，全球平均地表气温为16.66摄氏度，比2023年6月高0.14摄氏度，为有记录以来的最热6月。此外，全球单月平均气温已连续13个月创同期最高纪录。

哥白尼气候变化服务局（C3S）主任布翁滕波说：“这不仅仅是一个统计上的异常现象，这凸显了气候巨大且持续的变化……即使这种特定的极端情况结束，随着气候继续变暖，我们必然会看到新的纪录被打破。”

伯克利地球研究科学家豪斯法瑟则预计，2024年有约95%的可能性会超过2023年，成为自19世纪中期全球地表温度有记录以来的最热年份。

根据《巴黎协定》提出的控温目标，到本世纪末，各国应将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度内而努力。然而，全球平均气温升幅一再打破纪录，使得全球多地频繁出现极端气候事件。

7月5日，美国加州死亡谷的气温高达53.3摄氏度，打破了17年来的纪录，一名电单车骑士因暴露在极端高温而死亡。（法新社）

美国国家气象局星期天（7日）发布高温警报，指美国西岸即将迎来的热浪或使该地区出现创纪录高温，估计约有3600万人受影响，约占全国人口10%。专家警告，这股热浪将持续一周，并在下周起向东转移。

气象局还预计，位于加州和内华达州边境的死亡谷国家公园将在星期五（12日）出现近54摄氏度极端高温天气。上周五，一名电单车骑士因暴露在极端高温而死亡。