全球气候变化

欧盟机构：全球平均气温连续12个月比工业化前高1.5摄氏度

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发布 / 2024年7月8日 8:37 PM
7月6日，美国北加州旧金山湾区的内陆地区普莱瑟维尔一机场附近因极端热浪引发大规模山火，导致停机坪上空浓烟滚滚。（路透社）
7月6日，美国北加州旧金山湾区的内陆地区普莱瑟维尔一机场附近因极端热浪引发大规模山火，导致停机坪上空浓烟滚滚。（路透社）

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（布鲁塞尔／华盛顿综合电）欧盟哥白尼气候变化服务机构发布公报说，今年6月是有记录以来最热月份，全球平均气温连续12个月比工业化前高出1.5摄氏度。气候专家说，2024年有很高概率会成为世界上有记录以来最热的一年。

数据显示，今年6月，全球平均地表气温为16.66摄氏度，比2023年6月高0.14摄氏度，为有记录以来的最热6月。此外，全球单月平均气温已连续13个月创同期最高纪录。

哥白尼气候变化服务局（C3S）主任布翁滕波说：“这不仅仅是一个统计上的异常现象，这凸显了气候巨大且持续的变化……即使这种特定的极端情况结束，随着气候继续变暖，我们必然会看到新的纪录被打破。”

伯克利地球研究科学家豪斯法瑟则预计，2024年有约95%的可能性会超过2023年，成为自19世纪中期全球地表温度有记录以来的最热年份。

根据《巴黎协定》提出的控温目标，到本世纪末，各国应将全球平均气温较工业化前水平升高幅度控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度内而努力。然而，全球平均气温升幅一再打破纪录，使得全球多地频繁出现极端气候事件。

7月5日，美国加州死亡谷的气温高达53.3摄氏度，打破了17年来的纪录，一名电单车骑士因暴露在极端高温而死亡。（法新社）

美国国家气象局星期天（7日）发布高温警报，指美国西岸即将迎来的热浪或使该地区出现创纪录高温，估计约有3600万人受影响，约占全国人口10%。专家警告，这股热浪将持续一周，并在下周起向东转移。

气象局还预计，位于加州和内华达州边境的死亡谷国家公园将在星期五（12日）出现近54摄氏度极端高温天气。上周五，一名电单车骑士因暴露在极端高温而死亡。

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