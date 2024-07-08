议会选举三分天下 法国将现悬峙议会

（巴黎综合电）法国国民议会选举第二轮最终统计结果，原本受看好取得历史性胜利的极右国民联盟栽觔斗，上台执政的希望遭中间和左翼阵营联手击破。不过，三大阵营都没赢得绝对多数议席，法国将出现悬峙议会，政坛将陷入长期瘫痪。

据法国内政部星期一（7月8日）公布的结果，在国民议会577个席位中，左翼联盟新人民阵线获得182个议席，但低于占绝对多数所需的289席；执政党联盟在一起获得163个议席；极右的国民联盟及与之结盟的部分右翼共和党人士获得143个议席。

法国总理阿塔尔星期一上午向马克龙递交辞呈，但马克龙要他暂时留任，以确保国家稳定、奥运会能顺利举行。

在得知所得议席领先后，极左翼领袖梅朗雄立即表明，左翼联盟已做好执政准备。他呼吁马克龙尊重人民的意愿，让左翼组建新一届政府。不过，梅朗雄表明，不会同其他阵营组成广泛联盟。

马克龙至今未公开谈论选举结果，他的助手说他将审慎分析结果。

此前民调一致预测，极右的国民联盟将轻松获胜，该联盟领导人勒庞也深信，他们将赢得过半议席，而党魁巴尔德拉将成为总理。

28岁的巴尔德拉显然对选举结果非常失望，他抨击中左阵营主要党派联手狙击极右政党，让法国投入极左翼领导人梅朗雄的怀抱。

勒庞则安慰支持者说，国民联盟在本次选举中赢得的席次增加了一倍，“我们的胜利只是被推迟了。”

欧元在出口民调出炉后下跌。分析员认为，虽然极右翼没上台执政，但法国将陷入政治僵局，而这一形势可能持续到明年秋季。

马克龙在6月的欧洲议会选举中蒙受沉重打击后决定举行闪电大选，迫使选民在他领导的中间派，和极左极右之间做出抉择，但这场政治豪赌并没有取得他想要的结果。

在亲马克龙阵营中仍具影响力的法国前总理菲利普选后告诉法新社：“这次解散议会的本意是要厘清现在的政治形势，结果反而让情况更扑朔迷离了。”

新一届议会里面，三股力量几乎是势均力敌，而且这三股力量互相看不顺眼，联合执政的组阁难度很大。

法国现代史上经历过三次总统被迫提名对手出任总理的局面，上一次是在1997年至2002年，由保守派总统希拉克与社会党总理若斯潘共同执政。

据了解，马克龙可能希望，孤立极左的不屈法国党，把社会党和绿党从左翼联盟中剥离出来，与自己的集团组成中左联盟，但目前没有迹象显示左翼联盟会解体。

极右翼落败 法国盟友松一口气

法国极右翼势力未能在议会占据多数，让法国许多盟友松了一口气，但他们指出，法国虽避免最坏情况的发生，马克龙却因为中间派失去许多席位而在政治上被削弱了。

德国总理朔尔茨的发言人星期一说，法国中左阵营在议会选举中击败极右翼力量，大家都感到如释重负，巴黎接下来将组建什么样的政府还有待观察。

西班牙首相桑切斯也对法国选民选择摒弃极右派表示欢迎。波兰总理图斯克则说，波兰对法国的选举结果感到高兴，并称俄罗斯将为此感到失望，乌克兰则可以放心了。

葡萄牙极右翼政党够了党（Chega）党魁温杜拉形容，这一结果对经济来说是一场灾难、对移民来说是个悲剧、对反腐行动是无益的。