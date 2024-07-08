韩国三星员工示威争取加薪

韩国科技巨头三星电子公司的6500多名员工周一（7月8日）冒着倾盆大雨聚集在首尔以南的三星电子纳米城华城园区前展开为期三天的罢工行动 ，要求提高工资。这是三星50年来规模最大的罢工行动。

三星管理层1月以来一直与工会就工资和福利问题进行谈判，但三星员工拒绝加薪5.1%的提议。工会先前提出包括改善年假和绩效奖励制度的透明化等要求。工会说，参加集会的许多人都是装配线员工，这次行动可能干扰生产。不过分析员认为，员工参与度不高，加上自动化生产意味着罢工行动不太可能对三星的产量构成重大影响。（路透社）