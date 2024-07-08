东京都知事选战成绩凸显日本市民厌倦政党

东京都知事选举，得票居次的广岛县安芸市高田市前市长石丸伸二因充分利用社交媒体吸引无党派选民支持，凸显日本政坛正吹起反传统政党的旋风。一般认为，小池百合子第三次胜出，并不代表自民党的胜利，让支持率跌入低谷的首相岸田文雄可能被边缘化感到焦虑。

据东京都知事选战计票显示，小池拿下了291万票（42.8%）、石丸伸二获得165万票（24.3%）居次，而反对党立宪民主党前参议院议员莲舫仅获得12万张票（18.8%）。

小池第三次当选东京首长，意味着反对党以莲舫作为选战利剑的战略失败。但是，这不代表自民党赢了这一局。

自民党支持小池，目的是要打破它之前在多个选举的连败局面。4月，自民党的三场众议院补选全军覆没。之后，在静冈县知事选举和东京港区长选举等也失利。然而，此次选战，石丸的得票大超莲舫成了瞩目焦点，反倒让自民党感到不安。

在东京都知事选举中第三次连任后，小池百合子（中）星期一（7月8日）手捧一束鲜花脸带微笑抵达东京都厅大楼。（法新社）

自民党干事长代理稻田朋美在日本放送协会（NHK）的节目中说：“小池的胜利确实有自民党的一些功劳。但是，她的胜利不是自民党的胜利，自民党仍然处于非常困难的境地，这一事实并没改变。”

石丸批评对手为政党代理人

41岁的石丸原本在东京一家银行任职，2020年爆发自民党法务部长金钱丑闻，其家乡广岛安芸高田市长接受不当的选举资金引咎辞职，他毅然回乡以无党派身份参选。据悉，他当时中选靠的也是社媒力量，上台后全力兑现“政治重建”的承诺。

日媒发布的网上点击率显示，石丸的街头演讲视频在YouTube和社媒X被广泛传播。其YouTube频道的点击量为29万，远超过莲舫的1万和小池的3500。

在竞选中，石丸批评小池和莲舫成为政党代理人。他也暗示将出击岸田的广岛选区。

自民党将在9月举行党魁选举，而众议院将在明年10月届满。根据NHK在东京知事选战中所做的民调显示，岸田的支持率只剩下25%。

日本东京都议会的九个选区星期天（7日）也举行补选。开票显示，自民党在其中八个选区推出的候选人，结果是2胜6败。

分析指出，这一连的败选结果凸显选民对现有政党的不信任和对现状的极度不满，将影响岸田的执政地位。