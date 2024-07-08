法国中左翼选民欢迎大选结果 极右翼选民失望

傅慧云

更新 /
更新 / 2024年7月8日 11:33 PM
发布 /
发布 / 2024年7月8日 10:41 PM
星期天（7月7日），大批法国民众在巴黎共和广场庆祝左翼联盟成为国会最大阵营。国民议会选举第二轮投票的出口民调显示极右翼国民联盟议席屈居第三。（彭博社）
星期天（7月7日），大批法国民众在巴黎共和广场庆祝左翼联盟成为国会最大阵营。国民议会选举第二轮投票的出口民调显示极右翼国民联盟议席屈居第三。（彭博社）

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（巴黎综合电）法国左翼联盟在国民议会选举第二轮投票中，成为国会最大阵营，令左翼支持者雀跃万分，极右翼支持者无法接受，中间派和其他原本担心极右翼领导政府的选民则松了一口气。

在首都巴黎，反对极右翼国民联盟的民众喜见他们选举失利，数千人涌入共和广场欢呼鼓掌，并挥舞着写着“法国因移民而缝合在一起”和“法国说国民阵线滚蛋”等批判右翼的标语。这样的庆祝场面也在法国各大城市如图卢兹和南特等上演。

在巴黎共和广场上的数百名左翼联盟“新人民阵线”支持者高呼“我们赢了！我们赢了！”有人高举标语牌，上面写着“对国民联盟说不，对马克龙说不”。

在上个月9日的欧洲议会选举中，国民联盟击败法国总统马克龙领导的中间派联盟，马克龙于是决定冒险解散国会举行闪电大选，但此举招致许多人的批评。

国民联盟在6月30日的第一轮投票中支持率领先，选前民调也预测国民联盟有望成为国会最大党和组建政府。但左翼和中间派在第二轮投票前达成合作协议，避开三角战，成功阻止国民联盟大胜。

极左翼的不屈法国党长期党员多梅尼奥斯（52岁）说：“我认为这个结果对每个人来说都是一个惊喜，无论你是法西斯分子，还是像我一样的左翼分子。我认为有很多人像我一样，这几个星期来一直睡不好、吃不好。今晚感觉很好，不是吗？”

选举结果虽然让中左倾向的人松了一口气，但一部分人却意识到，这次选举仍使国民联盟及其盟友国民议会的议席增加了，从原本的88席猛增到143席。

反对国民联盟的斯特凡（37岁）说：“我希望马克龙辞职。如果他有勇气和诚实，我认为他应该辞职，因为毕竟他参与了极右的崛起。”

国民联盟支持者蒙代（64岁，护士）则对这么多人投票反对极右翼感到恼火，并指责国民联盟的对手操纵选民。

另一支持者杰纳德（32岁）也对选举结果感到失望。“多年来，人们一直将国民联盟妖魔化。极左派利用了人们的恐惧。”

她强调：“我不会放弃”，她开始放眼2026年的地方选举。

历史系学生卢登也保持乐观态度。“国民联盟是高速列车。我们的选民正在增加。下次一定会取得胜利。”

这次选举的选情激烈，导致法国社会氛围也变得紧张。据报在不到三个星期的竞选活动期间，有超过50名候选人和助选人员遭攻击，当局逮捕了至少30名滋事者。

激烈的选战也促使选民踊跃投票。政府数据显示，第二轮选举的投票率为66.63%，与首轮选举的投票率基本持平，但远高于2022年大选的投票率。

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