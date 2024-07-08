法国中左翼选民欢迎大选结果 极右翼选民失望

（巴黎综合电）法国左翼联盟在国民议会选举第二轮投票中，成为国会最大阵营，令左翼支持者雀跃万分，极右翼支持者无法接受，中间派和其他原本担心极右翼领导政府的选民则松了一口气。

在首都巴黎，反对极右翼国民联盟的民众喜见他们选举失利，数千人涌入共和广场欢呼鼓掌，并挥舞着写着“法国因移民而缝合在一起”和“法国说国民阵线滚蛋”等批判右翼的标语。这样的庆祝场面也在法国各大城市如图卢兹和南特等上演。

在巴黎共和广场上的数百名左翼联盟“新人民阵线”支持者高呼“我们赢了！我们赢了！”有人高举标语牌，上面写着“对国民联盟说不，对马克龙说不”。

在上个月9日的欧洲议会选举中，国民联盟击败法国总统马克龙领导的中间派联盟，马克龙于是决定冒险解散国会举行闪电大选，但此举招致许多人的批评。

国民联盟在6月30日的第一轮投票中支持率领先，选前民调也预测国民联盟有望成为国会最大党和组建政府。但左翼和中间派在第二轮投票前达成合作协议，避开三角战，成功阻止国民联盟大胜。

极左翼的不屈法国党长期党员多梅尼奥斯（52岁）说：“我认为这个结果对每个人来说都是一个惊喜，无论你是法西斯分子，还是像我一样的左翼分子。我认为有很多人像我一样，这几个星期来一直睡不好、吃不好。今晚感觉很好，不是吗？”

选举结果虽然让中左倾向的人松了一口气，但一部分人却意识到，这次选举仍使国民联盟及其盟友国民议会的议席增加了，从原本的88席猛增到143席。

反对国民联盟的斯特凡（37岁）说：“我希望马克龙辞职。如果他有勇气和诚实，我认为他应该辞职，因为毕竟他参与了极右的崛起。”

国民联盟支持者蒙代（64岁，护士）则对这么多人投票反对极右翼感到恼火，并指责国民联盟的对手操纵选民。

另一支持者杰纳德（32岁）也对选举结果感到失望。“多年来，人们一直将国民联盟妖魔化。极左派利用了人们的恐惧。”

她强调：“我不会放弃”，她开始放眼2026年的地方选举。

历史系学生卢登也保持乐观态度。“国民联盟是高速列车。我们的选民正在增加。下次一定会取得胜利。”

这次选举的选情激烈，导致法国社会氛围也变得紧张。据报在不到三个星期的竞选活动期间，有超过50名候选人和助选人员遭攻击，当局逮捕了至少30名滋事者。

激烈的选战也促使选民踊跃投票。政府数据显示，第二轮选举的投票率为66.63%，与首轮选举的投票率基本持平，但远高于2022年大选的投票率。