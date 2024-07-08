法国选后局势何去何从？

是否会组成左翼联盟

在法国国民议会选举第二轮投票中，没有任何政党赢得绝对多数席位，法国因此陷入前所未有的不确定性。

本次选举结果三大阵营鼎立，在没有一个政治集团赢得过半议席情况下，通常取得最多议席的阵营，有优先权筹组联合内阁或独自组阁，但法国宪法没有明确规定，总统须从最大党派中任命总理。

法国总统马克龙至今未公开谈论选举结果，他的助手说他将审慎分析选民表达的意愿。本周，马克龙将前往美国华盛顿参加北约峰会。新议员将于下周一（7月15日）开始报到，他们的首次会议将于7月18日举行。

据悉，马克龙可能会寻求，与温和左派达成协议，组建联合政府。不过，谈判可能很困难，极左翼领袖梅朗雄已经表明，不会同其他阵营组成广泛联盟。

在中间派阵营中，马克龙所属政党的党魁塞茹尔纳说，已准备好与主流政党合作，但排除与梅朗雄领导的左翼联盟达成任何协议。

就算达成协议，也可能采取松散、非正式联盟的形式，这样的合作是脆弱的。

各个阵营组建政府可能需要数周时间，巴黎奥运会不到三周就将开幕，法国很可能还是由过渡政府看守。

如果各党无法达成协议

根据法国宪法，未来12个月内不能举行新的议会选举，因此，立即重新投票不是一种选择。

如果各党无法达成政治协议，马克龙也可以任命一个与政党无关的专家政府。由技术官僚组成的政府只会处理日常事务，不进行结构性改革。

这一方案仍需要议会的支持，目前尚不清楚左翼集团是否同意。