为加强专制统治 朝鲜强制民众看公开枪决

曾在朝鲜亲眼目睹公开处决的一名脱北者透露，朝鲜为了维持金正恩政权，近年频繁实施公开处决，其中约有七成被处决案例是因观看韩剧或电影有关。他形容朝鲜执行死刑已到了“种族灭绝”的程度。

2023年5月从朝鲜黄海道乘坐木船逃离朝鲜的脱北者金日赫（29岁）7月6日接受韩国“TV朝鲜”访问时表示，自从2019年疫情暴发以来，朝鲜执行公开处决的次数及人数均有所增加，因观看韩剧或电影而被处决的案例达70%。

美国自由亚洲电台（RFA）3日也引述金日赫的话报道，去年4月，他曾在黄海南道碧城郡闹区，亲眼目睹公开处决的恐怖情景。当时脸被蒙住的死刑犯被带到一片菜园，绑在一根木柱上。朝鲜强迫约1000名民众观看，随后警方用大声宣布死囚犯下的抢劫与杀人罪。他描述，一次枪决10多人，遗体在现场堆积起来，令人难以想像。

金日赫说：“即使不想看也被逼看。当局下令居民聚集到一个地方，强迫大家看到被枪决的场景。我在朝鲜至少看过10次以上的。当局强制观看枪决现场，进一步加强了专制恐怖统治。”

他回忆，曾目睹中学生因散播外国影音的罪名遭公开处决，他说朝鲜人17岁就算成年。他也曾目睹一名年轻人因和朋友分享三部电影及70首韩国歌曲遭处决。

除了散布外国影音，日常犯罪包括非法分发牛肉、偷窃政府药品及农产品等也会被处决。

韩国6月27日发布的《2024年朝鲜人权报告》详细介绍了朝鲜处决的案件，报告汇编了649名朝鲜脱北者的证词，详细介绍了朝鲜为“控制外部信息流入”所做的努力。

据一名脱北者说，在朝鲜的结婚典礼上，新郎背新娘或新娘穿白色婚纱、戴墨镜都属于反动行为。当局还会查看手机里有没有用韩国人的语调。

分析指出，朝鲜在2020年底制定《反动思想文化排斥法》后，公开处决次数大幅增加。该法明确规定，对引进、散布大量敌对国家（韩国）电影、电视剧，或者助长集体观看的行为，可判处死刑。

韩国“TV朝鲜”认为，由于疫情导致的边境封锁措施和物价上涨，朝鲜居民的不满情绪日益高涨，韩国文化等外部信息流入朝鲜，可能让当局意识到韩流已对其体制造成严重威胁，预计大规模管制和恐怖统治将持续一段时间。