澳洲报告：中国向印太地区机构发动网袭

（悉尼综合电）澳大利亚发布的报告指出，中国国家安全部通过一个名为“高级持续威胁40”的黑客组织，指挥针对他国政府和私营部门实体的网络攻击。

澳洲信号局星期二（7月9日）发布的报告指出，“高级持续威胁40”（Advanced Persistent Threat 40，简称APT40）多次针对印太地区的各国政府。由澳洲牵头的报告指出，新西兰、美国、加拿大、英国、德国、日本和韩国的网路安全和情报机构认为：“这个组织为中华人民共和国国家安全部进行恶意网路操作”，更常利用的是面向公众的基础设施中的漏洞，而不是使用需要用户互动的技术，如网络钓鱼活动等。

信号局这份详细的技术咨询说明指APT40为中国国家安全部位于海南省的一个分支机构进行“恶意网络行动”，信号局特别提到APT40不断发展的技术手段，指APT40试图渗透仍连接到敏感电脑网络的闲置旧设备，获得“立足点”，迅速利用漏洞并掠夺信息。

信号局指APT40正在积极对澳洲网络进行定期侦察，寻找机会破坏其目标。

复杂网络攻击的归因既在技术上困难，在政治上也充满风险，而且还可能激怒中国。澳洲国防部长马尔斯说：“在我们当前的战略环境下，这些归因是阻止恶意网络活动越来越重要的工具。”

信号局指APT40在2022年4月的一次事件中，窃取了数百个不重复使用者（unique user）的名称和密码，并拦截了多因素身份验证代码。

澳洲内政和网络安全部长奥尼尔在声明中说，外国政府的网路入侵是“我们面临的最重大威胁之一……我们的情报机构每天都在马不停蹄地工作，以识别和瓦解。”

网络安全专家认为，保障措施不足和敏感客户信息的囤积，使澳洲成为黑客的目标。今年，黑客入侵了供应链服务公司DP世界（DP World）的电脑系统，使得处理四成货运贸易的主要港口陷入停顿。俄罗斯黑客则入侵了一个主要的私人健康保险公司，盗取900多万现有和前客户的数据。9月间，电信公司澳都斯（Optus）近980万人的个人信息泄漏。

新西兰政府今年也曾指责APT40在2021年入侵其议会电脑网络。