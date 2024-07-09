澳洲报告：中国向印太地区机构发动网袭

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发布 / 2024年7月9日 5:01 PM
澳大利亚信号局发布的报告指出，中国黑客多次针对印度洋和太平洋地区的政府和民营机构发动网络袭击。（路透社）
澳大利亚信号局发布的报告指出，中国黑客多次针对印度洋和太平洋地区的政府和民营机构发动网络袭击。（路透社）

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（悉尼综合电）澳大利亚发布的报告指出，中国国家安全部通过一个名为“高级持续威胁40”的黑客组织，指挥针对他国政府和私营部门实体的网络攻击。

澳洲信号局星期二（7月9日）发布的报告指出，“高级持续威胁40”（Advanced Persistent Threat 40，简称APT40）多次针对印太地区的各国政府。由澳洲牵头的报告指出，新西兰、美国、加拿大、英国、德国、日本和韩国的网路安全和情报机构认为：“这个组织为中华人民共和国国家安全部进行恶意网路操作”，更常利用的是面向公众的基础设施中的漏洞，而不是使用需要用户互动的技术，如网络钓鱼活动等。

信号局这份详细的技术咨询说明指APT40为中国国家安全部位于海南省的一个分支机构进行“恶意网络行动”，信号局特别提到APT40不断发展的技术手段，指APT40试图渗透仍连接到敏感电脑网络的闲置旧设备，获得“立足点”，迅速利用漏洞并掠夺信息。

信号局指APT40正在积极对澳洲网络进行定期侦察，寻找机会破坏其目标。

复杂网络攻击的归因既在技术上困难，在政治上也充满风险，而且还可能激怒中国。澳洲国防部长马尔斯说：“在我们当前的战略环境下，这些归因是阻止恶意网络活动越来越重要的工具。”

信号局指APT40在2022年4月的一次事件中，窃取了数百个不重复使用者（unique user）的名称和密码，并拦截了多因素身份验证代码。

澳洲内政和网络安全部长奥尼尔在声明中说，外国政府的网路入侵是“我们面临的最重大威胁之一……我们的情报机构每天都在马不停蹄地工作，以识别和瓦解。”

网络安全专家认为，保障措施不足和敏感客户信息的囤积，使澳洲成为黑客的目标。今年，黑客入侵了供应链服务公司DP世界（DP World）的电脑系统，使得处理四成货运贸易的主要港口陷入停顿。俄罗斯黑客则入侵了一个主要的私人健康保险公司，盗取900多万现有和前客户的数据。9月间，电信公司澳都斯（Optus）近980万人的个人信息泄漏。

新西兰政府今年也曾指责APT40在2021年入侵其议会电脑网络。

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