美共和党新党纲聚焦移民、经济和对华政策

（纽约综合电）美国共和党全国委员会的纲领委员会星期一（7月8日）批准了2024年纲领草案，详细列出前总统特朗普潜在第二个总统任期的优先事项，包括解决边境移民危机、减税和增加国内能源生产，在经贸上则会实行取消中国最惠国待遇等措施。

共和党全国代表大会定于7月15日至18日举行，除了确认特朗普为总统候选人外，也将通过并公布新版党纲。自2016年全代会后，共和党便没有更新纲领条文，加上特朗普的民调支持率在电视辩论后扩大领先优势，令共和党的“特朗普版”纲领所阐明的美国未来政策方向备受关注。

彭博社引述知情者的话说，特朗普深入参与撰写和编辑了党内成员将要讨论的这份纲领草案。草案星期二（9日）进行全体委员投票，通过后再于全代会表决。

纲领所列出的20项原则未提及堕胎这一共和党内部存在冲突的核心问题，但呼吁封锁边境、制止“移民入侵”以及开展美国历史上最大规模的驱逐行动。

其他原则还包括承诺让美国成为世界上主要的能源生产国、停止外包以及对工人大幅减税、不对小费征税等。

纲领也提出让美国成为超强制造业国家，保护工人避免不公平外国竞争，创造工作机会、财富与投资。

取消中国最惠国待遇

此外，纲领草案也剑指中国，计划重建军力与盟国关系，以对抗中国及打击恐怖主义，在经贸上则取消中国最惠国待遇，禁止购买美国房地产及各项产业，并防止中国汽车进口美国。

美国每年对外贸易逆差超过1万亿美元（约1万3500亿新元），纲领写道：“共和党人将支持对外国制造的商品征收基线关税，通过特朗普互惠贸易法案，并对不公平的贸易做法做出回应……随着对外国生产商的关税上升，对美国工人、家庭和企业的征税可能会降低。”

特朗普此前曾经承诺，如果再次入主白宫，他将调整美国贸易政策，全面加征关税，包括对来自中国的进口商品征收60%的关税，对来自世界其他地区的商品征10%的关税。

不过批评者警告，特朗普的关税行动可能引发通货膨胀，而通胀是美国选民最关心的课题之一，也是拖累总统拜登连任前景的一个重要因素。