白宫否认拜登患帕金森病

（华盛顿综合电）美国白宫否认总统拜登正在接受帕金森病治疗，坚称他除了例行的常年体检外，并没有看过神经科医生。

此前《纽约时报》报道，白宫的访客日志显示，从去年8月到今年3月，沃尔特里德国家军事医疗中心的神经科医生坎纳德（Kevin Cannard）曾至少八次进入白宫。

拜登6月27日与共和党对手特朗普进行竞选电视辩论时显得虚弱、说话结巴甚至不知所云后，引起坊间揣测拜登可能患有某种未公开的疾病。

白宫医生奥康纳星期一（7月8日）发声明说，他获得拜登和坎纳德的许可，分享更多有关细节。他说，坎纳德是拜登每次常年体检的神经科医生，“每次我发布总统的常年体检结果时，他的结论也会公开”。他强调：“拜登总统除了例行的常年体检之外，并没有看过任何神经科医生。”

据奥康纳，坎纳德定期到白宫为在那里服务的军人提供治疗，其中一些人患有与工作相关的神经系统问题。他说，坎纳德在白宫看诊已有十几年了，因为他擅长治疗多种病症。

在当天稍早召开的白宫记者会上，记者们的提问大多数也与坎纳德频访白宫相关。但尽管记者不断追问，白宫新闻秘书让-皮埃尔都拒绝透露坎纳德到白宫做什么，而只一再强调拜登没有在接受治疗。

“总统接受过帕金森病治疗吗？没有。他正在接受帕金森病治疗吗？不是，他没有。他正在服用治疗帕金森病的药物吗？没有。”

让-皮埃尔坚称白宫没有隐瞒总统的健康信息，但她无法透露更多细节，因为驻守白宫的军事人员也接受同个医疗单位的治疗。她还说，到白宫去的有多名专科医生，因为那里有1000多名军事人员。

81岁的拜登同日接受微软全国广播公司（MSNBC）的电话采访时，也被问到他是否接受过任何与年龄相关的疾病包括帕金森病的检测。他笑着答道，他今年早些时候已经做了神经系统检查，并称总统的每一天工作都在考验他的敏锐度。

坚持不退选 拜登对民主党人发起挑战

对于民主党内有人质疑他争取连任的能力，拜登说，这些人应该在8月的民主党全国代表大会上挑战他。“如果有谁认为我不该竞选，就来挑战我吧，参加总统竞选，在代表大会上向我发出挑战。”

然而，公开向拜登施压的民主党议员又多了一个。众议院军事委员会成员史密斯（Adam Smith）告诉美国有线电视新闻网（CNN）：“我认为，很明显地，他不是为民主党传达信息的最佳人选。”

史密斯是第六位公然要求拜登退选的民主党议员，也是至今最资深的。

不过，民主党领袖表明会继续支持拜登。众议院少数党领袖杰弗里斯告诉CNN：“那天辩论结束后，我就公开表明，我支持拜登总统。我的立场没有改变。”

特朗普周一接受福克斯新闻的电话访问时说，他预计拜登会继续竞选，因为他“很自负”，因此不会放弃。特朗普也说，他尚未决定竞选的副手搭档。