美国扩大军事基地周边投资审查 应对外来威胁

（华盛顿综合电）美国计划扩大对外国人在军事设施附近的房地产交易的审查，将30个州的56处军事设施纳入其审查名单，以限制中国等国人民在美国购买房产与土地。

美国财政部长耶伦星期一（7月8日）在声明中说：“拜登总统和我将继续致力于使用我们强大的投资审查工具来捍卫国家安全，包括采取行动保护军事设施免受外来威胁。”

根据拟议的规则，56处军事设施纳入美国外国投资委员会（CFIUS）的审查区域名单，接受审查的基地总数将达到227个。1英里（1.609公里）范围内受审查的基地增加40个；100英里围内受审查的基地增加19个；有八个设施的审查范围将从半径1英里加大至100英里。

财政部说，外国人购买或租赁某些房产或让他们得以收集情报，让国家安全活动暴露在外国监视风险之下。一名财政部高级官员说，委员会的管辖并不针对国家，但并未说明最新规定是否针对中国或俄罗斯等国。

曾任职财政部的律师事务所金和斯伯丁（King & Spalding）合伙人菲尔·路德维森（Phil Ludvigson）认为：“无论是房地产管辖范围还是传统的CFIUS管辖范围，CFIUS所关注的一些最令人担忧、最棘手的案件确实都与中国有关。”

美国国家情报总监办公室2023年的一项评估把中国、俄罗斯、伊朗和朝鲜的经济、工业和网络间谍活动视为“对美国繁荣、安全和竞争优势的重大威胁”。